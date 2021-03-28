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Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)

Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В сети появились данные о палачах донецкой тюрьмы "Изоляция". 

Их данные обнародовал у себя в Фейсбук журналист и писатель Станислав Асеев, которому и самому пришлось провести в ней более двух лет. 

"При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники "Изоляции" с российским гражданством", - написал он. 

Он назвал имена куратора "Изоляции" Юрия Кривоноса, его заместителя Владимира Бутенко, а также "главного любителя молодых девочек" Руслана Ерёмичева. 

Изоляция

Изоляция

ИзоляцияИзоляция

ИзоляцияИзоляция""

"Все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Однако теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом", - написал Асеев. 

Также он сообщил, что вскоре будет обнародована информация по их шефу с позывным "Ленин". 

Как сообщалось ранее, в сеть попали уникальные кадры пыточной "Изоляция"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,468

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Донецк, Изоляция, ОРДЛО, Станислав Асеев.
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