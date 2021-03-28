Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)

В сети появились данные о палачах донецкой тюрьмы "Изоляция".

Их данные обнародовал у себя в Фейсбук журналист и писатель Станислав Асеев, которому и самому пришлось провести в ней более двух лет.

"При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники "Изоляции" с российским гражданством", - написал он.

Он назвал имена куратора "Изоляции" Юрия Кривоноса, его заместителя Владимира Бутенко, а также "главного любителя молодых девочек" Руслана Ерёмичева.

"Все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Однако теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом", - написал Асеев.

Также он сообщил, что вскоре будет обнародована информация по их шефу с позывным "Ленин".

Как сообщалось ранее, в сеть попали уникальные кадры пыточной "Изоляция".