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"Ізоляція": що відомо про в’язницю-катівню окупантів у Донецьку та затриманого ката "Палич"

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Екс-коменданта російської катівні в Донецьку затримала СБУ Новина оновлена 09 листопада 2021, 15:59
Екс-коменданта російської катівні в Донецьку затримала СБУ

Що відомо про концтабір російських окупантів "Ізоляція" у Донецьку.

У вівторок, 9 листопада, стало відомо про затримання Дениса Куликовського – головного військового злочинця в’язниці окупантів "Ізоляція".

Дениса Куликовського чи "Палича" називають "головним катом" так званого концтабору, який влаштували бойовики на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.

Денис Куликовський на прізвисько "Палич" — головний кат "Ізоляції"
Денис Куликовський на прізвисько "Палич" — головний кат "Ізоляції"

За інформацією Hromadske, Куликовський уродженець Донецької області, працював у місцях позбавлення волі, 2014 року приєднався до бойовиків. У 2015-2018 роках був комендантом "Ізоляції". Відрізнявся особливим садизмом та жорстокістю. 2019 року нібито втік до Росії, а сьогодні в СБУ повідомили деталі та опублікували фото затримання Куликовського.

"Ізоляція" – незаконна в’язниця/катівня окупантів
"Ізоляція" – незаконна в’язниця/катівня окупантів
В’язниця "Ізоляція" у Донецьку
В’язниця "Ізоляція" у Донецьку

Журналіст, колишній полонений Станіслав Асєєв, який побував в "Ізоляції", свого часу розповідав про тортури та побиття людей.

Підпільну в’язницю окупанти влаштували у самому центрі Донецька. Через неї пройшли близько 3500 осіб, із них 1600 – цивільні. Орієнтовно максимальна кількість ув’язнених, які утримуються одночасно в "Ізоляції", становила загалом до вісімдесяти осіб. За словами свідків, в’язниця відрізняється суворими правилами тримання під вартою, які самі собою є засобом тортур.

Через цю катівню пройшли 3500 осіб
Через цю катівню пройшли 3500 осіб
Умови, у яких утримувалися в’язні
Умови, у яких утримувалися в’язні
До ув’язнених застосовували тортури
До ув’язнених застосовували тортури
На території в’язниці знаходиться склад військової техніки
На території в’язниці знаходиться склад військової техніки

Зазначається, що з ув’язнених постійно знущалися, як фізично, так і морально.

Під час тортур використовували електрострум; в’язнів били і змушували стояти годинами або цілодобово з піднятими руками біля стіни; імітували розстріли.

Як повідомляє Radiosvoboda, в "Ізоляції" у допитах брали участь зокрема співробітники ФСБ РФ. Усі вироки, за якими в’язні перебувають в "Ізоляції", виносяться "судами" терористів без належного розслідування.

В’язниця Ізоляція
В’язниця Ізоляція
В’язниця Ізоляція
В’язниця Ізоляція
Журнал обліку відвідування затриманих
Журнал обліку відвідування затриманих

Також на території об’єкту тренуються бойовики "ДНР" та функціонує склад військової техніки та зброї.

Слід зазначити, що у березні 2021 року за підтримки Bellingcat було встановлено ключових військових злочинців "Ізоляції".

Теги:
#СБУ #В'язниця #Донбас #Ізоляція #ДНР
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