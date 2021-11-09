"Ізоляція": що відомо про в’язницю-катівню окупантів у Донецьку та затриманого ката "Палич"
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Що відомо про концтабір російських окупантів "Ізоляція" у Донецьку.
У вівторок, 9 листопада, стало відомо про затримання Дениса Куликовського – головного військового злочинця в’язниці окупантів "Ізоляція".
Дениса Куликовського чи "Палича" називають "головним катом" так званого концтабору, який влаштували бойовики на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.
За інформацією Hromadske, Куликовський уродженець Донецької області, працював у місцях позбавлення волі, 2014 року приєднався до бойовиків. У 2015-2018 роках був комендантом "Ізоляції". Відрізнявся особливим садизмом та жорстокістю. 2019 року нібито втік до Росії, а сьогодні в СБУ повідомили деталі та опублікували фото затримання Куликовського.
Журналіст, колишній полонений Станіслав Асєєв, який побував в "Ізоляції", свого часу розповідав про тортури та побиття людей.
Підпільну в’язницю окупанти влаштували у самому центрі Донецька. Через неї пройшли близько 3500 осіб, із них 1600 – цивільні. Орієнтовно максимальна кількість ув’язнених, які утримуються одночасно в "Ізоляції", становила загалом до вісімдесяти осіб. За словами свідків, в’язниця відрізняється суворими правилами тримання під вартою, які самі собою є засобом тортур.
Зазначається, що з ув’язнених постійно знущалися, як фізично, так і морально.
Під час тортур використовували електрострум; в’язнів били і змушували стояти годинами або цілодобово з піднятими руками біля стіни; імітували розстріли.
Як повідомляє Radiosvoboda, в "Ізоляції" у допитах брали участь зокрема співробітники ФСБ РФ. Усі вироки, за якими в’язні перебувають в "Ізоляції", виносяться "судами" терористів без належного розслідування.
Також на території об’єкту тренуються бойовики "ДНР" та функціонує склад військової техніки та зброї.
Слід зазначити, що у березні 2021 року за підтримки Bellingcat було встановлено ключових військових злочинців "Ізоляції".
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