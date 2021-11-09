Появилось фото задержанного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Главному палачу тюрьмы боевиков инкриминируют четыре статьи.

Появились новые подробности о задержании бывшего боевика "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция".

Служба безопасности Украины подтвердила задержание боевика.

Стоит отметить, что в сообщении СБУ не указано конкретное имя задержанного, но судя с поста украинского журналиста Станислава Асеева, речь идет о бывшем коменданте пыточной тюрьмы Денисе Куликовском по кличке "Палыч".

Сказано, что контрразведчики задержали его в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".

В настоящее время против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:

торговля людьми;

создание террористической группы или террористической организации;

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны.

Денис Куликовский задержан СБУ

Денис Куликовский ("Палыч", "Первый") — возглавлял пыточную тюрьму боевиков "Изоляцию" в 2018 году. Отличался особой жестокостью и садизмом.

Почти в центре Донецка террористы создали своеобразный концлагерь — тюрьму "Изоляцию", где пытали людей физически и морально. Одним из заключенных этой тюрьмы был украинский журналист и блогер Станислав Асеев, который более двух с половиной лет находился в плену у боевиков.

В январе этого года Асеев опубликовал фото пыточной тюрьмы, на которых можно увидеть, камеры и орудия пыток.