Появилось фото задержанного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"
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Главному палачу тюрьмы боевиков инкриминируют четыре статьи.
Появились новые подробности о задержании бывшего боевика "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция".
Служба безопасности Украины подтвердила задержание боевика.
Стоит отметить, что в сообщении СБУ не указано конкретное имя задержанного, но судя с поста украинского журналиста Станислава Асеева, речь идет о бывшем коменданте пыточной тюрьмы Денисе Куликовском по кличке "Палыч".
Сказано, что контрразведчики задержали его в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".
В настоящее время против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:
- торговля людьми;
- создание террористической группы или террористической организации;
- создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
- нарушение законов и обычаев войны.
Денис Куликовский ("Палыч", "Первый") — возглавлял пыточную тюрьму боевиков "Изоляцию" в 2018 году. Отличался особой жестокостью и садизмом.
Почти в центре Донецка террористы создали своеобразный концлагерь — тюрьму "Изоляцию", где пытали людей физически и морально. Одним из заключенных этой тюрьмы был украинский журналист и блогер Станислав Асеев, который более двух с половиной лет находился в плену у боевиков.
В январе этого года Асеев опубликовал фото пыточной тюрьмы, на которых можно увидеть, камеры и орудия пыток.
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