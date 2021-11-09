Укр

Появилось фото задержанного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Денис Куликовский задержан СБУ Новость обновлена 09 ноября 2021, 14:26
Денис Куликовский задержан СБУ

Главному палачу тюрьмы боевиков инкриминируют четыре статьи.

Появились новые подробности о задержании бывшего боевика "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция".

Служба безопасности Украины подтвердила задержание боевика.

Стоит отметить, что в сообщении СБУ не указано конкретное имя задержанного, но судя с поста украинского журналиста Станислава Асеева, речь идет о бывшем коменданте пыточной тюрьмы Денисе Куликовском по кличке "Палыч".

Сказано, что контрразведчики задержали его в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".

В настоящее время против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:

  • торговля людьми;
  • создание террористической группы или террористической организации;
  • создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • нарушение законов и обычаев войны.
Денис Куликовский задержан СБУ
Денис Куликовский задержан СБУ

Денис Куликовский ("Палыч", "Первый") — возглавлял пыточную тюрьму боевиков "Изоляцию" в 2018 году. Отличался особой жестокостью и садизмом.

Почти в центре Донецка террористы создали своеобразный концлагерь — тюрьму "Изоляцию", где пытали людей физически и морально. Одним из заключенных этой тюрьмы был украинский журналист и блогер Станислав Асеев, который более двух с половиной лет находился в плену у боевиков.

В январе этого года Асеев опубликовал фото пыточной тюрьмы, на которых можно увидеть, камеры и орудия пыток.

Теги:
#СБУ #Изоляция #ДНР
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