Укр

Главный палач "Изоляции" в суде признал вину: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Денис Куликовский Новость обновлена 10 ноября 2021, 18:50
Денис Куликовский

В суде задержанный рассказал, что живет в Киеве уже два года.

Во вторник, 9 ноября, в Киеве был задержан Денис Куликовский, более известный по кличке Палыч. Мужчина до 2019 года был комендантом расположенной в Донецке "тюрьмы" "Изоляция" и был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.

Об этом информируют "Ґрати".

Куликовскому инкриминируют обвинения по четырем статьям:

  • создание террористической организации;
  • создание незаконного вооруженного формирования;
  • торговля людьми;
  • жестокое обращение с пленными.

Детали задержания палача боевиков не раскрываются, однако сам Куликовский говорит, что проживает в Киеве с 2019 года.

Он признал свою вину и попросил поместить его в изолятор ради собственной безопасности.

"Суд отправил его в СИЗО СБУ в Киев на 60 дней без возможности выйти под залог", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Куликовского опознали бывшие узники "Изоляции", среди которых журналист Станислав Асеев и сбитый в 2014 году над неподконтрольными территориями летчик ВВС Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об "Изоляции" и показывал фото того, в каких условиях доводилось отбывать заключения узникам этой "тюрьмы".

Теги:
#СБУ #Суд #Донбасс #Изоляция #ОРДЛО
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