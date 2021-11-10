Главный палач "Изоляции" в суде признал вину: подробности

В суде задержанный рассказал, что живет в Киеве уже два года.

Во вторник, 9 ноября, в Киеве был задержан Денис Куликовский, более известный по кличке Палыч. Мужчина до 2019 года был комендантом расположенной в Донецке "тюрьмы" "Изоляция" и был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.

Об этом информируют "Ґрати".

Куликовскому инкриминируют обвинения по четырем статьям:

создание террористической организации;

создание незаконного вооруженного формирования;

торговля людьми;

жестокое обращение с пленными.

Детали задержания палача боевиков не раскрываются, однако сам Куликовский говорит, что проживает в Киеве с 2019 года.

Он признал свою вину и попросил поместить его в изолятор ради собственной безопасности.

"Суд отправил его в СИЗО СБУ в Киев на 60 дней без возможности выйти под залог", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Куликовского опознали бывшие узники "Изоляции", среди которых журналист Станислав Асеев и сбитый в 2014 году над неподконтрольными территориями летчик ВВС Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об "Изоляции" и показывал фото того, в каких условиях доводилось отбывать заключения узникам этой "тюрьмы".