Главный палач "Изоляции" в суде признал вину: подробности
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В суде задержанный рассказал, что живет в Киеве уже два года.
Во вторник, 9 ноября, в Киеве был задержан Денис Куликовский, более известный по кличке Палыч. Мужчина до 2019 года был комендантом расположенной в Донецке "тюрьмы" "Изоляция" и был уличен в пытках захваченных в плен украинцев. В среду суд избрал ему меру пресечения.
Об этом информируют "Ґрати".
Куликовскому инкриминируют обвинения по четырем статьям:
- создание террористической организации;
- создание незаконного вооруженного формирования;
- торговля людьми;
- жестокое обращение с пленными.
Детали задержания палача боевиков не раскрываются, однако сам Куликовский говорит, что проживает в Киеве с 2019 года.
Он признал свою вину и попросил поместить его в изолятор ради собственной безопасности.
"Суд отправил его в СИЗО СБУ в Киев на 60 дней без возможности выйти под залог", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Куликовского опознали бывшие узники "Изоляции", среди которых журналист Станислав Асеев и сбитый в 2014 году над неподконтрольными территориями летчик ВВС Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об "Изоляции" и показывал фото того, в каких условиях доводилось отбывать заключения узникам этой "тюрьмы".