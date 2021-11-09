Укр

Главного палача Изоляции опознали узники пыточной: как стало известно о задержании Палыча

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
453
Так выглядит главная пыточная тюрьма в Донецке Новость обновлена 09 ноября 2021, 17:45
Так выглядит главная пыточная тюрьма в Донецке

Задержанный главный палач Изоляции был опознан своими жертвами

Сегодня стало известно о задержании СБУ главного палача донецкой тюрьмы боевиков «Изоляция» Дениса Куликовского, известного также как Палыч.

Первым об этом сообщил на свое странице в соцсети бывший узник «Изоляции» журналист Станислав Асеев, что позднее было подтверждено СБУ, показавшей фото боевика. Задержанному в спецслужбе инкриминируют обвинение сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным «Телеграфа» речь идет именно о бывшем до 2019 года комендантом «Изоляции» Денисе Куликовском, на опознание которого с сегодняшнего утра вызывают бывших узников пыточной тюрьмы боевиков.

Куликовский-Палыч
Куликовский-Палыч

Одним из таких опознавших очевидно был и Станислав Асеев. Также по данным «Телеграфа» Дениса Куликовского опознал один из летчиков ВВС Украины, в 2014 году сбитый над территорией неподконтрольного Донбасса и оказавшийся одним из первых узников тюрьмы.

«В «Изоляции» творился настоящий ад, людей оттуда на обмен и по другим каналам привозили в ужасном состоянии – с вырванными ногтями, выбитыми зубами, избитыми до состояния «мяса», так что их сразу приходилось везти «скорой» в больницу. Чаще всего в Днепр», — признался «Телеграфу» один из офицеров ВСУ в 2014 году занимавшийся переговорами об обмене пленными.

Тем временем по данным разведки США Российская Федерация продолжает наращивать силы у государственной границы Украины.

Теги:
#Донецк #СБУ #Изоляция #Асеев #Палыч
Танк Т-80У
В регионах
Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины, а Кремль огрызнулся в ответ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Танк Т-80У
Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины, а Кремль огрызнулся в ответ
Дата публикации
Категория
Денис Куликовский
В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция": кто он и что о нем известно
Дата публикации
Категория
Флаги Украины и ЕС.
Украина больше не в "зеленом списке" ЕС: что это значит
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Кордон полиции на границе, видео от 9 ноября
Разводят костры и закидывают полицию камнями: что происходит на польско-белорусской границе (видео)