Головного ката Ізоляції впізнали в’язні катівні: як стало відомо про затримання Палича

Затриманий головний кат «Ізоляції» був упізнаний своїми жертвами

Сьогодні стало відомо про затримання СБУ головного ката донецької в’язниці бойовиків «Ізоляція» Дениса Куликовського, відомого також як Палич.

Першим про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі колишній в’язень «Ізоляції» журналіст Станіслав Асєєв, що пізніше було підтверджено СБУ, яка показала фото бойовика. Затриманому у спецслужбі інкримінують звинувачення одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України.

За даними «Телеграфа» йдеться саме про колишнього (до 2019 року) коменданта «Ізоляції» Дениса Куликовського, на впізнання якого з сьогоднішнього ранку викликають колишніх в’язнів катівні бойовиків.

Одним із таких, хто впізнав, очевидно був і Станіслав Асєєв. Також за даними «Телеграфа» Дениса Куликовського впізнав один із льотчиків ВПС України, 2014 року збитий над територією непідконтрольного Донбасу і який був одним із перших в’язнів «Ізоляції».

«В «Ізоляції» діялося справжнє пекло, людей звідти на обмін і іншими каналами привозили в жахливому стані – з вирваними нігтями, вибитими зубами, побитими до стану «м’яса», тож їх одразу доводилося везти «швидкою» до лікарні. Найчастіше у Дніпро», — зізнався «Телеграфу» один із офіцерів ЗСУ у 2014 році, який займався переговорами про обмін полоненими.

Тим часом, за даними розвідки США, Російська Федерація продовжує нарощувати сили біля державного кордону України.