Обострение на Ближнем Востоке: Израиль наносит удары по Сектору Газа (видео)

В Израиле открываются бомбоубежища, военным отменили отпуска

Четверг, 6 апреля, выдался очень жарким днем в Израиле: около 14:30 по израильской территории было выпущено одколо трех десятков ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет.

Об этом передают "Новости Израиля".

Известно, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Предварительно, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Еще одной женщине оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.

Известно также, что Израиль поднимал боевую авиацию. В последний раз Израиль подвергался таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.

Отмечается, что ударам со стороны боевиков предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.

Сотрудники израильской полиции в среду на рассвете штурмовали молельный зал Аль-Аксы, чтобы, как сообщалось, вытеснить забаррикадировавшихся там молодых людей, нарушивших закон, и агитаторов. Вечером того же дня в Иерусалиме были новые столкновения. События пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.

После полицейских рейдов в Аль-Аксе, которые осудили в арабском мире, палестинские боевики выпустили по Израилю ракеты из сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел никто на себя не взял.

В то же время три источника в службах безопасности рассказали Reuters, что за атакой могут стоять палестинские объединения в Ливане, но не проиранская шиитская группировка "Хезболлах", с которой у Израиля был вооружённый конфликт в 2006 году.

К вечеру 6 апреля, как сообщило издание The Times of Israel, министр обороны страні Йоав Галант на совещании с высокопоставленными представителями военных и оборонных ведомств поручил своим подчиненным "проработать все варианты ответа" после того, как по стране выпустили более 30 ракет.

"В ходе оценки ситуации был проведен обзор ракетных обстрелов за прошедший день из Ливана и сектора Газа. Кроме того, была получена обновленная разведывательная информация о последних событиях", — сказано в сообщении Минобороны Израиля.

При этом пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за обстрелом стоит ХАМАС.

"Обстрел из Ливана очень серьезен, и он свидетельствует об акции палестинцев и ХАМАСа. Мы изучаем это, но ясно одно: государство Ливан несет ответственность за обстрелы, и мы рассматриваем возможность участия Ирана", — рассказал он.

Тогда же Израиль начал готовить военный ответ на ночной обстрел с территории Ливана: в Минобороны страны дали военным указание готовиться к "любым вариантам ответных мер".

При этом по всему Израилю начинают открывать бомбоубежища, а ЦАХАЛ (армия Израиля) отменяет отпуска и начинает подготовку своей артиллерии.

"Мы начинаем атаку на объекты террористов ХАМАС в секторе Газа", — сообщили в ЦАХАЛ.

Позже в Сети появились видео ударов израильских войск по сектору Газа, которые, как утверждает хорошо известный в Украине военный Игаль Левин, будут продолжаться до утра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль всколыхнули не только протесты, связанные с религиозными зданиями, но и социальные. В конце марта вспыхнула забастовка из-за изменений в судебной системе.