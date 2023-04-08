Въехал в толпу и начал стрельбу: в Израиле произошел очередной теракт, есть жертвы (фото и видео)

Террористом оказался… тоже гражданин Израиля

В Израиле продолжается серьезное обострение, связанное с военной опасностью для страны. Этой ночью обошлось без вражеских ракетных ударов, но беда пришла с другой стороны — в Тель-Авиве звучали звуки стрельбы, которую устроил одинокий террорист. Мужчина пытался въехать в толпу людей на набережной, а когда ему это не удалось, достал огнестрельное оружие.

Детали сообщает издание Jerusalim Post. Все люди, попавшие под прицел террориста, оказались туристами, которые всего лишь приехали в Израиль на отдых. К сожалению, без погибших не обошлось — отпуск на Ближнем Востоке стоил жизни 36-летнему итальянцу Алессандро Парини.

Также ранения получили еще не менее семи человек — граждане Италии и Великобритании. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сейчас о них заботятся медики больницы Ихилов. Еще четверо получили легкие ранения, им уже оказана вся необходимая помощь.

Место теракта оперативно оцепили правоохранители

"Я прибыл на место происшествия и увидел опрокинутую машину, а рядом с ней лежала 17-летняя девушка в полном сознании, у которой в результате наезда автомобиля были ушибы головы, живота и конечностей", — рассказал один из полицейских, в числе первых прибывший на место трагедии.

Авто террориста перевернулось на крышу

Известно, что мужчина пытался въехать в толпу, однако из-за определенных препятствий его автомобиль перевернулся на крышу. Водителю удалось выжить, и он начал стрелять. Террориста удалось обезвредить – его застрелили правоохранители при попытке побега. Более поздняя идентификация подтвердила, что мужчина был гражданином Израиля, зарегистрированным в Кафр-Касеме.

Тель-Авив на карте Израиля.

После нападения премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал провести мобилизацию пограничной полиции, а также резервистов ЦАХАЛ, чтобы иметь возможность ответить на подобные атаки. Отреагировали на теракт также боевики ХАМАС: они заявили, что это событие свидетельствует о "способности движения сопротивления ударить по Израилю где угодно". Также они связали стрельбу с недавними событиями в мечети Аль-Акса.

Последние несколько дней в Израиле достаточно напряжены – 6 апреля Ливан выпустил по соседней стране более 100 ракет. Большинство из них перехватило "Железный купол", но без разрушений не обошлось.

"Телеграф" подробно исследовал первопричины и рассказал о нынешней ситуации на Ближнем Востоке в отдельном материале.