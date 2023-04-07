"Пасхальная эскалация" с ракетными обстрелами в Израиле: причины и какая ситуация сейчас (фото, видео)

Напряжение возникло из-за мечети Аль-Акса в Иерусалиме в начале недели

В Израиле, где сейчас празднуют Песах и Рамадан одновременно, существенно обострилась ситуация. Иерусалим является городом нескольких религий: иудеев и мусульман. Именно здесь произошел штурм мечети Аль-Акса, который мусульмане восприняли как нападение на веру.

Уже третий день проходит так называемая "Пасхальная эскалация". Она сопровождается обменом ракетными обстрелами с сектором Газа и Ливаном. Рассказываем об этом подробнее:

Опасное соседство святынь в Иерусалиме

Священное место на вершине холма в центре Старого города для мусульман – Благородное святилище, для евреев – Храмовая гора.

В мечети Аль-Акса раньше были библейские храмы, что делает ее святым местом для евреев. Римляне разрушили Второй Храм в 70 году н. э., оставив лишь Стену Плача. Ежегодно происходит традиционное восхождение евреев на Храмовую гору в канун праздника Песах.

Святое место в центре Старого города важно как для мусульман, так и для иудеев.

Но здесь есть и золотой Купол Скалы – третье самое святое место в исламе (мечети были построены веками позже). Соседняя Иордания является опекуном объекта, которым управляет исламский фонд "Вакф". Место открыто для туристов в определенное время, но молиться там разрешено только мусульманам. Палестинцы рассматривают частые визиты евреев как провокацию, это часто вызывает стычки.

Гнев из-за рейдов полиции в мечеть

В последние дни палестинцы с камнями и петардами забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса. Они требовали права молиться там ночью. Ранее Израиль разрешал это только за последние 10 дней Рамадана.

Палестинцы стремились помешать иудеям совершать здесь ритуальный убой животных, иногда встречающийся вопреки правилам.

Вечером 4 апреля израильские полицейские ворвались в мечеть, применив против мусульман светозвуковые гранаты. Это вызвало гнев мусульман, рассматривающих насилие в Аль-Акси как нападение на веру. Штурм мечети объединил политические группировки и вооруженные группы по всему региону.

Обстрелы

Ночью 5 апреля группа палестинского исламского джихада из сектора Газа (небольшая полоса, окруженная Израилем, но населенная палестинцами) обстреляла Израиль ракетами в знак солидарности с верующими. Сначала было выпущено 5 ракет в сторону Сдерота, 4 из них перехватил "Железный купол", через полчаса — еще 4 ракеты.

Первые ракеты улетели в Израиль из сектора Газа, далее – с территории Ливана.

В шесть утра израильский ЦАХАЛ ответил, что самолеты атаковали два объекта в секторе Газа. Израиль ударил по объектам управляющего Газой боевиков Хамаса (завода, на котором производилось оружие, а также по составу).

Террористы обстреляли блокпост с израильскими солдатами, а в городах вдоль границы целый день звучали сирены.

Прошли протесты на западном берегу реки Иордан и в арабских общинах Израиля, доходившего до столкновений. Здесь случился уже второй штурм мечети Аль-Акса, подбросившей дров в костер.

Ибо 6 апреля уже из Ливана выпустили около 34 ракет – это самая большая атака по Израилю с 2006 года. Ливанская армия подтвердила, что несколько ракет были запущены с юга, но не сообщила, кто их выпустил (здесь действует Хезболла, но Израиль считает виновным в Хамасе).

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности, и лидер Хамаса Исмаил Хания заявил, что палестинцы не будут "сидеть, сложа руки".

Что происходит сейчас

Эта ночь тоже была неспокойной: произошло 2-3 взрыва у лагеря палестинских беженцев Рашидия в Ливане. Были удары по окрестностям ливанской деревни Аль-Кулайло.

Армия обороны Израиля официально объявила о начале операции, отметила, что ее самолеты нанесли удары по "инфраструктуре террористов Хамаса" в Ливане.

Ночью Израиль поразил в секторе Газа более 10 целей ХАМАСа, включая шахту для подземной площадки для изготовления оружия, три других оружейных мастерских и подземный "террористический тоннель".

"ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать из Ливана и будет считать государство Ливан ответственным за огонь с его территории", — предупредили в Израиле

Сейчас беспокойство в регионе далеко от завершения. Сегодня в поселке Хамра на Западном берегу реки Иордан террорист стрелял в автомобиль, погибли две сестры, мать в критическом состоянии.

Теракт в Израиле погибли две сестры

После этого нападения комиссар израильской полиции Коби Шабтай призвал владельцев оружия, имеющих лицензию, носить оружие. А начальник штаба ЦАХАЛ Герце Галеву приказал призвать солдат-резервистов.

Сегодня начиная с самого утра в Израиле раздаются сирены, страну снова обстреливали из сектора Газа. Есть попадание в частный дом.

Утром тысячи мусульман собрались в мечети Аль-Акса, ночью происходили стычки между полицией и мусульманами.

Как сообщал "Телеграф", в марте Израиль нанес удар по иранскому объекту в Сирии, погиб российский подполковник.