"Пасхальна ескалація" з ракетними обстрілами в Ізраїлі: причини та яка ситуація зараз (фото, відео)

Напруга виникла через мечеть Аль-Акса в Єрусалимі на початку тижня

В Ізраїлі, де зараз святкують Песах і Рамадан одночасно, суттєво загострилася ситуація. Єрусалим є містом декількох релігій: і юдеїв, і мусульман. Саме тут відбувся штурм мечеті Аль-Акса, який мусульмани сприйняли як напад на віру.

Вже третій день поспіль триває так звана "Пасхальна ескалація". Вона супроводжується обміном ракетними обстрілами з сектором Гази та Ліваном. Розповідаємо про це детальніше:

Небезпечне сусідство святинь в Єрусалимі

Священне місце на вершині пагорба в центрі Старого міста для мусульман — Благородне святилище, для євреїв — Храмова гора.

У мечеті Аль-Акса раніше були біблійні храми, що робить її святим місцем для євреїв. Римляни зруйнували Другий Храм у 70 році н. е, залишивши лише Стіну Плачу. Щороку відбувається традиційне сходження євреїв на Храмову гору напередодні свята Песах.

Святе місце у центрі Старого міста важливе як для мусульман, так і для юдеїв

Але тут є і золотий Купол Скелі — третє найсвятіше місце в ісламі (мечеті були побудовані століттями пізніше). Сусідня Йорданія є опікуном об’єкта, ним керує ісламський фонд "Вакф". Місце відкрите для туристів у певний час, але молитися там дозволено лише мусульманам. Палестинці розглядають часті візити євреїв як провокацію, це часто викликає сутички.

Гнів через рейди поліції в мечеть

Останніми днями палестинці з камінням і петардами забарикадувалися всередині мечеті Аль-Акса. Вони вимагали права молитися там протягом ночі. Раніше Ізраїль дозволяв це лише протягом останніх 10 днів Рамадану.

Палестинці прагнули перешкодити юдеям здійснювати тут ритуальний забій тварин, що іноді трапляється всупереч правилам.

Ввечері 4 квітня ізраїльські поліціянти увірвалися в мечеть, застосувавши проти мусульман світло-шумові гранати. Це викликало гнів мусульман, які розглядають насильство в Аль-Аксі як напад на віру. Штурм мечеті об’єднав політичні угруповання та озброєні групи у всьому регіоні.

Обстріли

Вночі 5 квітня група палестинського ісламського джихаду з сектору Гази (невелика смуга, оточена Ізраїлем, але населена палестинцями) обстріляла Ізраїль ракетами на знак солідарності з вірянами. Спочатку було випущено 5 ракет у бік Сдерота, 4 з них перехопив "Залізний купол", через пів години — ще 4 ракети.

Перші ракети полетіли в Ізраїль із сектору Гази, далі - з території Лівану

О шостій ранку ізраїльський ЦАХАЛ відповів, літаки атакували два об'єкти у секторі Газа. Ізраїль вдарив по об'єктах бойовиків Хамасу, який керує Газою, (заводу, на якому вироблялася зброя, а також по складу).

Терористи обстріляли блокпост з ізраїльськими солдатами, а у містах вздовж кордону цілий день лунали сирени.

Пройшли протести на західному березі річки Йордан і в арабських громадах Ізраїля, доходило до сутичок. Тут трапився вже другий штурм мечеті Аль-Акса, що підкинуло дров у багаття.

Бо 6 квітня вже з Лівану випустили близько 34 ракет — це найбільша атака по Ізраїлю з 2006 року. Ліванська армія підтвердила, що кілька ракет були запущені з півдня, але не повідомила, хто їх випустив (тут діє Хезболла, але Ізраїль вважає винним Хамас).

Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальності, та лідер Хамасу Ісмаїл Ханія заявив, що палестинці не будуть "сидіти, склавши руки".

Що відбувається зараз

Ця ніч теж була неспокійною: сталося 2-3 вибухи біля табору палестинських біженців Рашидія у Лівані. Були удари по околицях ліванського села Аль-Кулайла.

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок операції, зазначила, що її літаки завдали ударів по "інфраструктурі терористів Хамасу" у Лівані.

Вночі Ізраїль вразив у сектору Гази понад 10 цілей Хамасу, включаючи шахту для підземного майданчика для виготовлення зброї, три інші збройові майстерні та підземний "терористичний тунель".

"ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з Лівану і вважатиме державу Ліван відповідальною за вогонь з її території", — попередили в Ізраїлі

Зараз неспокій у регіоні далекий від завершення. Сьогодні у селищі Хамра на Західному березі річки Йордан терорист стріляв у автівку, загинули дві сестри, мати у критичному стані.

Теракт в Ізраїлі, загинули дві сестри

Після цього нападу комісар ізраїльської поліції Кобі Шабтай закликав власників зброї, які мають ліцензію, носити зброю. А начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві наказав призвати солдатів-резервістів.

Сьогодні починаючи з самого ранку в Ізраїлі лунають сирени, країну знову обстрілювали з сектору Гази. Є влучання у приватний будинок.

Вранці тисячі мусульман зібралися в мечеті Аль-Акса, вночі відбувалися сутички між поліцією та мусульманами.

Як повідомляв "Телеграф", у березні Ізраїль завдав удару по іранському об’єкту в Сирії, загинув російський підполковник.