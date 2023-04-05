Рус

Песах 2023: листівки, картинки та кошерні привітання зі святом

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щасливого Песаха 2023
Щасливого Песаха 2023. Фото Телеграф

Ми зібрали для вас найкращі вітання з єврейським Великоднем

Сьогодні ввечері, 5 квітня, починається святкування Песаха. Це одне з найбільш шанованих свят у єврейській релігії — центральне юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту та звільнення євреїв із рабства. Песах має низку традицій та важливих заборон, яких потрібно дотримуватися протягом цілого тижня.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання до свята. У нашій добірці ви знайдете яскраві картинки та листівки до Песаха 2023, а також кошерні привітання у віршах та своїми словами. Також пропонуємо відеопривітання для тих, хто хоч здивувати своїх рідних та близьких.

Песах 2023: красиві листівки до свята

Привітання з Песахом 2023: віршовані та своїми словами

Вітаю зі святом Песах і від щирого серця бажаю завжди мати можливість зустрічати добрих гостей багатим Седер, завжди поважати і постійно розвивати у собі сильну особистість, наповнювати власне життя добрими справами, яскравими ідеями, плідною працею і чудовим відпочинком.

***

Вітаю з цим великим днем весни,

Достатку й радості бажаю,

Гріхи щоб всі були відпущені,

Цього сьогодні вам бажаю!

І щоб лише хороші вісті

Вас радісно завжди спіткали,

І на здоров'я років двісті

Щоб ви іще не нарікали!

Від щирого серця вітаю зі святом Песах і бажаю миру, достатку, радості, удачі, надії, віри, любові та мужності. Нехай за смачним і ситним Седером зберуться дорогі серцю люди. Нехай завжди у житті будуть благодать і спокій. Бажаю з кожним днем ставати щасливішими і багатшими — і матеріально, і духовно.

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням! Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе позбавлення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєрадісність наповнять серця разом із вдячністю, вірою і любов'ю. Радості та щастя!

Великдень єврейський — солодкий Песах!

Час забути про турботи та стреси

І веселитися і в гості ходити,

Ну і, звичайно, по кошерному жити!

Раніше ми розповідали, що в неділю, 9 квітня, католики відзначатимуть Великдень. А православні у цей же день святкуватимуть Вербну неділю.

Теги:
#Великдень #Песах #Єврейська Пасха