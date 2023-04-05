Песах 2023: листівки, картинки та кошерні привітання зі святом
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Ми зібрали для вас найкращі вітання з єврейським Великоднем
Сьогодні ввечері, 5 квітня, починається святкування Песаха. Це одне з найбільш шанованих свят у єврейській релігії — центральне юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту та звільнення євреїв із рабства. Песах має низку традицій та важливих заборон, яких потрібно дотримуватися протягом цілого тижня.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання до свята. У нашій добірці ви знайдете яскраві картинки та листівки до Песаха 2023, а також кошерні привітання у віршах та своїми словами. Також пропонуємо відеопривітання для тих, хто хоч здивувати своїх рідних та близьких.
Песах 2023: красиві листівки до свята
Привітання з Песахом 2023: віршовані та своїми словами
Вітаю зі святом Песах і від щирого серця бажаю завжди мати можливість зустрічати добрих гостей багатим Седер, завжди поважати і постійно розвивати у собі сильну особистість, наповнювати власне життя добрими справами, яскравими ідеями, плідною працею і чудовим відпочинком.
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Вітаю з цим великим днем весни,
Достатку й радості бажаю,
Гріхи щоб всі були відпущені,
Цього сьогодні вам бажаю!
І щоб лише хороші вісті
Вас радісно завжди спіткали,
І на здоров'я років двісті
Щоб ви іще не нарікали!
Від щирого серця вітаю зі святом Песах і бажаю миру, достатку, радості, удачі, надії, віри, любові та мужності. Нехай за смачним і ситним Седером зберуться дорогі серцю люди. Нехай завжди у житті будуть благодать і спокій. Бажаю з кожним днем ставати щасливішими і багатшими — і матеріально, і духовно.
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З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм.
***
Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням! Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе позбавлення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєрадісність наповнять серця разом із вдячністю, вірою і любов'ю. Радості та щастя!
Великдень єврейський — солодкий Песах!
Час забути про турботи та стреси
І веселитися і в гості ходити,
Ну і, звичайно, по кошерному жити!
Раніше ми розповідали, що в неділю, 9 квітня, католики відзначатимуть Великдень. А православні у цей же день святкуватимуть Вербну неділю.