Вербна неділя в Україні: коли відзначається свято, традиції та заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Багато звичаїв пов’язані з вербними гілками
За тиждень до святкування Великодня, яке у 2023 році відзначається 16 квітня, християни відзначають ще одне не менш важливе свято, яке належить до дванадесятих, — Вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають Вербною неділею.
Вербна неділя-2023: дата свята
Цього року церковна подія за юліанським календарем припадає на 9 квітня, за григоріанським – 2 квітня.
Вербна неділя-2023: головні традиції
Головна традиція свята — освячення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз.
Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим, але скромним столом. Попри те, що Великий піст цього разу закінчиться лише 15 квітня, у Вербну Неділю буде низка послаблень. У свято можна вживати в їжу рибу і морепродукти, олію, гарячі страви, а також дозволяється випити трохи вина.
Що не можна робити у Вербну Неділю-2023
- Працювати по дому та на городі.
- Лаятися і лихословити.
- Проводити поминальний обід.
- Фарбувати та мити волосся, а також стригтися.
- Розпивати алкогольні напої та вживати їжу тваринного походження.
- Грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.
- Ходити на цвинтар.
- Ходити у лазню.
Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.