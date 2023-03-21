Вербна неділя в Україні: коли відзначається свято, традиції та заборони

Багато звичаїв пов’язані з вербними гілками

За тиждень до святкування Великодня, яке у 2023 році відзначається 16 квітня, християни відзначають ще одне не менш важливе свято, яке належить до дванадесятих, — Вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають Вербною неділею.

Вербна неділя-2023: дата свята

Цього року церковна подія за юліанським календарем припадає на 9 квітня, за григоріанським – 2 квітня.

Важливі дати церковних свят у 2023 році

Вербна неділя-2023: головні традиції

Головна традиція свята — освячення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз.

Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим, але скромним столом. Попри те, що Великий піст цього разу закінчиться лише 15 квітня, у Вербну Неділю буде низка послаблень. У свято можна вживати в їжу рибу і морепродукти, олію, гарячі страви, а також дозволяється випити трохи вина.

Що не можна робити у Вербну Неділю-2023

Працювати по дому та на городі.

Лаятися і лихословити.

Проводити поминальний обід.

Фарбувати та мити волосся, а також стригтися.

Розпивати алкогольні напої та вживати їжу тваринного походження.

Грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.

Ходити на цвинтар.

Ходити у лазню.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.