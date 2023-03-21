Рус

Вербна неділя в Україні: коли відзначається свято, традиції та заборони

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У багатьох це свято асоціюється з гілочками верби
У багатьох це свято асоціюється з гілочками верби. Фото pixabay.com

Багато звичаїв пов’язані з вербними гілками

За тиждень до святкування Великодня, яке у 2023 році відзначається 16 квітня, християни відзначають ще одне не менш важливе свято, яке належить до дванадесятих, — Вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають Вербною неділею.

Вербна неділя-2023: дата свята

Цього року церковна подія за юліанським календарем припадає на 9 квітня, за григоріанським – 2 квітня.

календар церковних свят 2023
Важливі дати церковних свят у 2023 році

Вербна неділя-2023: головні традиції

Головна традиція свята — освячення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз.

Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим, але скромним столом. Попри те, що Великий піст цього разу закінчиться лише 15 квітня, у Вербну Неділю буде низка послаблень. У свято можна вживати в їжу рибу і морепродукти, олію, гарячі страви, а також дозволяється випити трохи вина.

Що не можна робити у Вербну Неділю-2023

  • Працювати по дому та на городі.
  • Лаятися і лихословити.
  • Проводити поминальний обід.
  • Фарбувати та мити волосся, а також стригтися.
  • Розпивати алкогольні напої та вживати їжу тваринного походження.
  • Грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.
  • Ходити на цвинтар.
  • Ходити у лазню.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Вербна неділя