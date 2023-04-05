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Песах 2023: открытки, картинки и кошерные поздравления с праздником

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Счастливого Песаха 2023
Счастливого Песаха 2023. Фото Телеграф

Мы собрали для вас лучшие поздравления с еврейской Пасхой

Сегодня вечером, 5 апреля, начинается празднование Песаха. Это один из самых почитаемых праздников в еврейской религии — центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта и освобождении евреев из рабства. Песах имеет ряд традиций и важных запретов, которые нужно соблюдать в течение целой недели.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления к празднику. В нашей подборке вы найдете яркие картинки и открытки к Песаху 2023, а также кошерные поздравления в стихах и своими словами. Также предлагаем видеопоздравления для тех, кто хочет удивить родных и близких.

Песах 2023: красивые открытки к празднику

Поздравления с Песахом 2023: стихотворения и своими словами

Поздравляю с праздником Песах и от всей души желаю всегда иметь возможность встречать добрых гостей богатым Седером, всегда уважать и постоянно развивать в себе сильную личность, наполнять собственную жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.

***

Пусть Песах войдёт в ваш дом,

Чтобы рос достаток в нём,

Стол ломился от еды,

И никто не знал беды!

Счастье он с собой захватит,

На семью с избытком хватит,

И улыбок миллион

Принесёт Песах в ваш дом!

От всей души поздравляю с праздником Песах и желаю мира, достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества. Пусть за вкусным и сытным Седером соберутся дорогие сердцу люди. Пусть всегда в жизни будут благодать и спокойствие. Желаю с каждым днем становиться счастливее и богаче — и материально, и духовно.

***

Праздник Песах наступает,

Много доброго несёт,

И тебе я пожелаю

Ярких дней на целый год!

Чтобы дом был полной чашей,

Часто были гости в нём,

А проблемы в дне вчерашнем

Ясным вспыхнули огнём!

Пусть в семье царят надёжно

Понимание и лад,

А успехов всевозможных

В жизни будет миллиард!

***

Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением! Пусть не будет больше рабства, угнетения и притеснений. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и горестей, пусть жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

Вас в праздник Песах поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Свободы, радости и силы,

Здоровья, мира и тепла.

Пусть праздник светлый вас закружит

На всю неделю, все семь дней,

Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,

Гуманней, благостней, добрей.

Весна за окнами шумит,

Месяц Нисан в права вступил,

И праздник Песах к нам спешит,

Он нас весельем затопил!

Ликуй же, радуйся народ,

Отметь, как надо, День Исхода,

Пусть будет счастлив каждый род,

Творцом, нам всем дарована свобода!

***

Песах сегодня наступает,

Пусть добро он принесёт,

Никто пускай не помешает,

Пусть всё плохое заберёт!

Ну и карму ты свою очисть,

Дорогу до небес расчисть,

Свой разум ты не отпускай,

Его по этой жизни узнавай!

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 9 апреля, католики будут отмечать Пасху. А православные в этот же день будут праздновать Вербное воскресенье.

Теги:
#Пасха #Песах #Еврейская Пасха