Песах 2023: открытки, картинки и кошерные поздравления с праздником
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мы собрали для вас лучшие поздравления с еврейской Пасхой
Сегодня вечером, 5 апреля, начинается празднование Песаха. Это один из самых почитаемых праздников в еврейской религии — центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта и освобождении евреев из рабства. Песах имеет ряд традиций и важных запретов, которые нужно соблюдать в течение целой недели.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления к празднику. В нашей подборке вы найдете яркие картинки и открытки к Песаху 2023, а также кошерные поздравления в стихах и своими словами. Также предлагаем видеопоздравления для тех, кто хочет удивить родных и близких.
Песах 2023: красивые открытки к празднику
Поздравления с Песахом 2023: стихотворения и своими словами
Поздравляю с праздником Песах и от всей души желаю всегда иметь возможность встречать добрых гостей богатым Седером, всегда уважать и постоянно развивать в себе сильную личность, наполнять собственную жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.
***
Пусть Песах войдёт в ваш дом,
Чтобы рос достаток в нём,
Стол ломился от еды,
И никто не знал беды!
Счастье он с собой захватит,
На семью с избытком хватит,
И улыбок миллион
Принесёт Песах в ваш дом!
От всей души поздравляю с праздником Песах и желаю мира, достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества. Пусть за вкусным и сытным Седером соберутся дорогие сердцу люди. Пусть всегда в жизни будут благодать и спокойствие. Желаю с каждым днем становиться счастливее и богаче — и материально, и духовно.
***
Праздник Песах наступает,
Много доброго несёт,
И тебе я пожелаю
Ярких дней на целый год!
Чтобы дом был полной чашей,
Часто были гости в нём,
А проблемы в дне вчерашнем
Ясным вспыхнули огнём!
Пусть в семье царят надёжно
Понимание и лад,
А успехов всевозможных
В жизни будет миллиард!
***
Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением! Пусть не будет больше рабства, угнетения и притеснений. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и горестей, пусть жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!
Вас в праздник Песах поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Свободы, радости и силы,
Здоровья, мира и тепла.
Пусть праздник светлый вас закружит
На всю неделю, все семь дней,
Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,
Гуманней, благостней, добрей.
Весна за окнами шумит,
Месяц Нисан в права вступил,
И праздник Песах к нам спешит,
Он нас весельем затопил!
Ликуй же, радуйся народ,
Отметь, как надо, День Исхода,
Пусть будет счастлив каждый род,
Творцом, нам всем дарована свобода!
***
Песах сегодня наступает,
Пусть добро он принесёт,
Никто пускай не помешает,
Пусть всё плохое заберёт!
Ну и карму ты свою очисть,
Дорогу до небес расчисть,
Свой разум ты не отпускай,
Его по этой жизни узнавай!
Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 9 апреля, католики будут отмечать Пасху. А православные в этот же день будут праздновать Вербное воскресенье.