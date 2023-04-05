Песах 2023: открытки, картинки и кошерные поздравления с праздником

Мы собрали для вас лучшие поздравления с еврейской Пасхой

Сегодня вечером, 5 апреля, начинается празднование Песаха. Это один из самых почитаемых праздников в еврейской религии — центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта и освобождении евреев из рабства. Песах имеет ряд традиций и важных запретов, которые нужно соблюдать в течение целой недели.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления к празднику. В нашей подборке вы найдете яркие картинки и открытки к Песаху 2023, а также кошерные поздравления в стихах и своими словами. Также предлагаем видеопоздравления для тех, кто хочет удивить родных и близких.

Песах 2023: красивые открытки к празднику

Поздравления с Песахом 2023: стихотворения и своими словами

Поздравляю с праздником Песах и от всей души желаю всегда иметь возможность встречать добрых гостей богатым Седером, всегда уважать и постоянно развивать в себе сильную личность, наполнять собственную жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.

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Пусть Песах войдёт в ваш дом, Чтобы рос достаток в нём, Стол ломился от еды, И никто не знал беды! Счастье он с собой захватит, На семью с избытком хватит, И улыбок миллион Принесёт Песах в ваш дом!

От всей души поздравляю с праздником Песах и желаю мира, достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества. Пусть за вкусным и сытным Седером соберутся дорогие сердцу люди. Пусть всегда в жизни будут благодать и спокойствие. Желаю с каждым днем становиться счастливее и богаче — и материально, и духовно.

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Праздник Песах наступает, Много доброго несёт, И тебе я пожелаю Ярких дней на целый год! Чтобы дом был полной чашей, Часто были гости в нём, А проблемы в дне вчерашнем Ясным вспыхнули огнём! Пусть в семье царят надёжно Понимание и лад, А успехов всевозможных В жизни будет миллиард!

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Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением! Пусть не будет больше рабства, угнетения и притеснений. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и горестей, пусть жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

Вас в праздник Песах поздравляю, Желаю счастья и добра, Свободы, радости и силы, Здоровья, мира и тепла. Пусть праздник светлый вас закружит На всю неделю, все семь дней, Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей, Гуманней, благостней, добрей.

Весна за окнами шумит,

Месяц Нисан в права вступил,

И праздник Песах к нам спешит,

Он нас весельем затопил!

Ликуй же, радуйся народ,

Отметь, как надо, День Исхода,

Пусть будет счастлив каждый род,

Творцом, нам всем дарована свобода!

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Песах сегодня наступает, Пусть добро он принесёт, Никто пускай не помешает, Пусть всё плохое заберёт! Ну и карму ты свою очисть, Дорогу до небес расчисть, Свой разум ты не отпускай, Его по этой жизни узнавай!

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 9 апреля, католики будут отмечать Пасху. А православные в этот же день будут праздновать Вербное воскресенье.