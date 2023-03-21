Вербное воскресенье в Украине: когда отмечается праздник, традиции и запреты
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Много обычаев связано с вербными ветками
За неделю до празднования Пасхи, которое в 2023 году отмечается 16 апреля, христиане отмечают еще один не менее важный праздник, который относится к числу двунадесятых, — Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день именуют Вербным воскресеньем.
Вербное воскресенье-2023: дата праздника
В этом году церковное событие по юлианскому календарю приходится на 9 апреля, по григорианскому – 2 апреля.
Вербное воскресенье-2023: главные традиции
Главная традиции праздника — освящение вербы в церкви. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез.
Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи за праздничным, но скромным столом. Несмотря на то, что Великий пост в этот раз закончится только 15 апреля, в Вербное Воскресенье будет ряд послаблений. В праздник можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда, а еще разрешается выпить немного вина.
Что нельзя делать в Вербное Воскресенье-2023
- Работать по дому и в огороде.
- Ругаться и сквернословить.
- Проводить поминальный обед.
- Красить и мыть волосы, а также стричься.
- Распивать алкогольные напитки и употреблять пищу животного происхождения.
- Играть свадьбу и проводить обряд венчания, а также вступать в интимную связь.
- Ходить на кладбище.
- Ходить в баню.
Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.