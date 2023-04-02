Вербное воскресенье 2023: яркие поздравления для родных и близких

Красивые пожелания в картинках и открытках

Вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим или Вербное воскресенье — один из важнейших христианских праздников года. Его отмечают ровно за неделю до светлого праздника Пасхи и именно он открывает так называемую Страстную неделю. Ежегодно этот праздник приходится на разные даты и в 2023 году католики (западный обряд) отмечают его 2 апреля, а православные (восточный обряд) – 9 апреля.

Чтобы сегодня вы могли поздравить своих родных и близких с этим важным для каждого христианина праздником, "Телеграф" подготовил для вас подборку ярких открыток и картинок. Отправив такое короткое поздравление с Вербным воскресеньем 2023 года, вы обязательно поднимете им настроение и подарите хорошие эмоции.

Яркие поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки

Напомним, что на Вербное воскресенье принято освящать веточки вербы и бить ею своих родных и близких, чтобы они весь год были здоровы и счастливы. Мы уже рассказывали, что нужно делать с принесенной из храма вербой и как ее правильно хранить, а также как посвятить вербу дома, если вы не можете пойти в церковь. Добавим только, что отдавать кому-то освященную веточку, извлеченную из букета, считается неправильным, поэтому наши предки старались так не поступать.