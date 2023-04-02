Вербное воскресенье: оригинальные поздравления с праздником в прозе и своими словами, видеопоздравления

Лучшие поздравления для ваших родных и близких

Вот и наступил один из самых главных христианских праздников года — Вербное воскресенье. Именно в этот день вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса Христа встречали, как царя, забрасывая пальмовыми ветвями с возгласами "Осанна". В наших краях символом этого праздника является верба, которую освящают или заранее, или же во время богослужения непосредственно в Вербное воскресенье.

В этот день верующие идут в храмы на особую службу и освящают вербу. Кроме того, принято на Вербное воскресенье всех знакомых, родных и близких поздравлять с этим светлым праздником, желая им мира, здоровья и благополучия. Поэтому "Телеграф" собрал для вас лучшие оригинальные поздравления с праздником — в открытках, картинках, прозе и стихах, а еще — замечательные видеопоздравления.

Стихотворные поздравления с Вербным воскресеньем 2023

Вас спешу поздравить я С Вербным воскресеньем. Счастья пожелаю я Всем без исключения! Пусть обиды все пройдут, В дом войдет удача, Чудеса произойдут, Жизнь пусть станет ярче!

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Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нем.

Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

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В воскресенье вербное

Я желаю вам:

Оставайтесь верными

Вы своим мечтам!

Пусть Господь подарит вам

Счастье и покой,

Цену ведайте словам

В праздник вы святой!

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С Вербным воскресеньем поздравляю, Крепкого здоровья всем желаю, Радости, любви, благословения, А в делах — удачи и везения!

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Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

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Воскресенье Вербное пришло,

Радость и тепло нам принесло,

Весь народ ликует и поёт,

И вербою на здоровье бьет.

С праздником прекрасным поздравляю,

Здоровья, счастья и добра желаю,

Пускай в реальность превращается мечта,

Пусть не тревожат вас проблемы никогда.

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 2023

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 года своими словами

Не я бью — верба бьет! Будь здорова и красива, и пусть будет судьба твоя счастливой, а Господь пошлет ангелочка, чтобы береги тебя, оберегая от всех бед и неприятностей. С Вербным воскресеньем!

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Пусть Вербное воскресенье принесет вам радость, благословение и добрую судьбу! Пусть Бог оберегает вас от зла и наполняет ваши дни радостью! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам мира и добра! И пусть весеннее солнышко сегодня согреет вас своими яркими лучиками. Пусть верба бьет, но не обижает! Счастья, здоровья и благополучия вам в этот светлый день!

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