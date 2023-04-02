Вербное воскресенье: оригинальные поздравления с праздником в прозе и своими словами, видеопоздравления
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Лучшие поздравления для ваших родных и близких
Вот и наступил один из самых главных христианских праздников года — Вербное воскресенье. Именно в этот день вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса Христа встречали, как царя, забрасывая пальмовыми ветвями с возгласами "Осанна". В наших краях символом этого праздника является верба, которую освящают или заранее, или же во время богослужения непосредственно в Вербное воскресенье.
В этот день верующие идут в храмы на особую службу и освящают вербу. Кроме того, принято на Вербное воскресенье всех знакомых, родных и близких поздравлять с этим светлым праздником, желая им мира, здоровья и благополучия. Поэтому "Телеграф" собрал для вас лучшие оригинальные поздравления с праздником — в открытках, картинках, прозе и стихах, а еще — замечательные видеопоздравления.
Стихотворные поздравления с Вербным воскресеньем 2023
Вас спешу поздравить я
С Вербным воскресеньем.
Счастья пожелаю я
Всем без исключения!
Пусть обиды все пройдут,
В дом войдет удача,
Чудеса произойдут,
Жизнь пусть станет ярче!
***
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нем.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
***
В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!
Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!
***
Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!
***
***
Воскресенье Вербное пришло,
Радость и тепло нам принесло,
Весь народ ликует и поёт,
И вербою на здоровье бьет.
С праздником прекрасным поздравляю,
Здоровья, счастья и добра желаю,
Пускай в реальность превращается мечта,
Пусть не тревожат вас проблемы никогда.
Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 2023
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 года своими словами
Не я бью — верба бьет! Будь здорова и красива, и пусть будет судьба твоя счастливой, а Господь пошлет ангелочка, чтобы береги тебя, оберегая от всех бед и неприятностей. С Вербным воскресеньем!
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Пусть Вербное воскресенье принесет вам радость, благословение и добрую судьбу! Пусть Бог оберегает вас от зла и наполняет ваши дни радостью! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю вам мира и добра! И пусть весеннее солнышко сегодня согреет вас своими яркими лучиками. Пусть верба бьет, но не обижает! Счастья, здоровья и благополучия вам в этот светлый день!
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