Песах 2023: дата празднования, традиции и запрета еврейской Пасхи

Празднования продолжаются целую неделю, в течение которой нужно строго соблюдать определенные запреты

Уже в следующее воскресенье, 16 апреля, православные будут отмечать главный христианский праздник года — светлую Пасху. У католиков он приходится на 9 апреля. А когда же будут праздновать Песах евреи? Именно этот праздник обычно сравнивают с христианской Пасхой.

Дата Песаха ежегодно меняется, ведь она привязана к лунному календарю. Празднования начинаются на 14-й день весеннего месяца нисан (это первый месяц библейского года в еврейском календаре) и длится неделю. На какие числа приходится еврейская Пасха в 2023 году, в чем особенность этого праздника, о его обычаях, традициях и запретах рассказывает "Телеграф".

Когда празднуют Песах в 2023 году

Песах — центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта. И на самом деле он никак не связан с Пасхой, ведь евреи в этот период празднуют свое освобождение от рабства. Это главный праздник весны.

Согласно еврейскому календарю, в 2023 году Песах выпадает на 6 апреля, но поскольку у евреев сутки начинаются с вечера предыдущего дня, празднования начнутся вечером 5 апреля. Закончится Песах в этом году 12 апреля в Израиле и 13 апреля во всех остальных странах. Кстати, в Израиле первый и последний день празднования – это официальные выходные.

Есть у этого праздника и другие названия:

Хаг а-Мацот — в память о том, что евреи питались матерью в годы рабства;

— в память о том, что евреи питались матерью в годы рабства; Хаг а-Авив – праздник весны, когда отмечается праздник;

– праздник весны, когда отмечается праздник; Хаг а-Херут — в память о выходе из Египта.

Традиции еврейского праздника Песах

Вечером вся семья собирается за большим столом и начинает совместный ужин — так называемый Седер (он повторяется и на второй день празднования). Можно приглашать на праздничное угощение также бедных и своих знакомых, которые не имеют возможности отметить Песах со своими родными.

Особое место на столе отводится под пресные хлебцы маца, горькую зелень (она символизирует горечь египетского рабства) и харосет — специальное блюдо из тертых яблок, орехов и фиников. Также на праздничном столе обычно есть фаршированная рыба, вареные яйца и мясо. Все, кто собрался за столом, пьют виноградный сок и вино, а один бокал с вином оставляют наполненным — в знак уважения к пророку. Также все присутствующие молятся и разговаривают на разные темы.

С третьего по шестой день можно выходить на работу, но работать при этом не принято. Тогда как седьмой и восьмой день, как и первый и второй, снова считаются праздничными. Последний день Песаха — выходной.

Запреты на Песах

В этот период нельзя есть хлеб с дрожжами (хамец), пить алкоголь на основе солода и употреблять продукты на закваске. Даже держать такие продукты дома нельзя. Этот запрет Тора объясняет тем, что при выходе из Египта евреи не могли ждать, пока поднимется тесто, поэтому ели пресную мацу. Нельзя пользоваться обычной посудой, поскольку она впитывает в себя запрещенные продукты в течение года. В первый и последний день Песах запрещено браться за любую работу.

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