Коли в Україні відзначають Великдень у 2023 році: дати у католиків та православних

Християни західного обряду відзначать Великдень дещо раніше

Наближається Великдень – найважливіша дата для християн. У Світлу Христову Воскресіння, як випливає з назви, віряни прославляють знаменну подію, про яку йдеться в біблійних писаннях: воскресіння Ісуса Христа. Здавна у різних гілок християнства вирізняються дати святкування.

"Телеграф" розповідає, коли відзначають Великдень в 2023 році католики, а на яку дату припадає свято для православних. Різниця у датах становить тиждень.

День Воскресіння Христового відраховують від дати першої повні після дня весняного рівнодення. Оскільки ці події щороку відбуваються у різні дні, то й святкова неділя не є фіксованою, проте завжди перебуває у рамках періоду з 4 квітня по 8 травня. Така традиція відліку закладена з часів першого Вселенського собору в історії християнства (також відомий під назвою Нікейський).

Дата Великодня у 2023 році у католиків та православних

Католики (християни західного обряду) у 2023 році відзначають Великдень 9 квітня, а православні (східний обряд) – 16 квітня. Така розбіжність виникла через використання різних календарів: григоріанського та юліанського відповідно.

За григоріанським календарем Великдень настає раніше, ніж у православних

Нагадаємо, Великодню передує Вербна неділя. Про дату та традиції цього світлого свята раніше розповідав "Телеграф". А також ми повідомляли, коли буде Страсна п’ятниця у 2023 році та що не слід робити цього дня.