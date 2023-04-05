Песах 2023: дата святкування, традиції та заборони єврейського Великодня

Святкування тривають цілий тиждень, протягом якого потрібно суворо дотримуватися певних заборон

Вже у наступну неділю, 16 квітня, православні відзначатимуть головне християнське свято року — світлий Великдень. У католиків він цьогоріч припадає на 9 квітня. А коли ж святкуватимуть Песах євреї? Саме це свято зазвичай порівнюють із християнським Великоднем.

Дата Песаха щороку змінюється, адже вона прив’язана до місячного календаря. Святкування розпочинаються на 14-ий день весняного місяця нісан (це перший місяць біблійного року в єврейському календарі) і триває тиждень. На які числа припадає єврейський Великдень у 2023 році, в чому особливість цього свята, про його звичаї, традиції та заборони розповідає "Телеграф".

Коли святкують Песах у 2023 році

Песах — центральне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту. І насправді воно ніяк не пов'язане з Великоднем, адже євреї в цей період святкують своє звільнення з рабства. Це головне свято весни.

Згідно з єврейським календарем, у 2023-му Песах випадає на 6 квітня, але оскільки у євреїв доба починається з вечора попереднього дня, святкування розпочнуться ввечері 5 квітня. Закінчиться Песах цього року 12 квітня в Ізраїлі і 13 квітня у всіх інших країнах. До речі, в Ізраїлі перший та останній день святкування — це офіційні вихідні.

Є у цього свята й інші назви:

Хаг а-Мацот — у пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства;

— у пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства; Хаг а-Авів — свято весни, коли відзначається свято;

— свято весни, коли відзначається свято; Хаг а-Херут — на згадку про Вихід з Єгипту.

Традиції єврейського свята Песах

Увечері вся родина збирається за великим столом і починає спільну вечерю — так званий Седер (він повторюється і на другий день святкування). Можна запрошувати на святкове частування також бідних і своїх знайомих, які не мають змоги відзначити Песах зі своїми рідними.

Особливе місце на столі відводиться під прісні хлібці маца, гірку зелень (вона символізує гіркоту єгипетського рабства) та харосет — спеціальна страва з тертих яблук, горіхів і фініків. Також на святковому столі зазвичай є фарширована риба, варені яйця та м’ясо. Усі, хто зібрався за столом, п’ють виноградний сік та вино, а один келих з вином залишають наповненим — на знак поваги до пророка. Також усі присутні моляться та розмовляють на різні теми.

З третього по шостий день можна виходити на роботу, але працювати при цьому не заведено. Тоді як сьомий і восьмий день, як і перший та другий, знову вважаються святковими. Останній день Песаха — вихідний.

Заборони на Песах

У цей період не можна їсти хліб із дріжджами (хамець), пити алкоголь на основі солоду і вживати продукти на заквасці. Навіть тримати такі продукти вдома не можна. Цю заборону Тора пояснює тим, що під час виходу з Єгипту євреї не мали змоги чекати, поки підніметься тісто, тому їли прісну мацу. Не можна користуватися звичайним посудом, оскільки він вбирає в себе заборонені продукти протягом року. У перший та останній день Песаха заборонено братися за будь-яку роботу.

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