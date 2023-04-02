Вербна неділя 2023: яскраві привітання для рідних та близьких

Красиві побажання в картинках й листівках

Входження Господа Ісуса Христа до Єрусалиму або ж Вербна неділя — одне з найважливіших християнських свят року. Його відзначають рівно за тиждень до світлого свята Великодня і саме воно відкриває так званий Страсний тиждень. Щороку це свято припадає на різні дати і в 2023 році католики (західний обряд) відзначають його 2 квітня, а православні (східний обряд) — 9 квітня.

Щоб сьогодні ви могли привітати своїх рідних та близьких з цим важливим для кожного християнина святом, "Телеграф" підготував для вас добірку яскравих листівок та картинок. Відправивши таке коротке привітання з Вербною неділею 2023, ви обов’язково піднімете їм настрій та подаруєте позитивні емоції.

Яскраві привітання з Вербною неділею 2023: картинки й листівки

Нагадаємо, що на Вербну неділю заведено освячувати гілочки верби та бити нею своїх рідних та близьких, щоб вони весь рік були здорові та щасливі. Ми вже розповідали, що треба робити з принесеною із храму вербою та як її правильно зберігати, а також як посвятити вербу вдома, якщо не маєте змоги піти до церкви. Додамо тільки, що віддавати комусь освячену гілочку, витягнуту з букета, вважається неправильним, тому наші предки старалися так не робити.