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Вербна неділя: оригінальні привітання зі святом у прозі та своїми словами, відеопривітання

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Вітаємо зі святом!
Вітаємо зі святом!. Фото Телеграф

Найкращі привітання для ваших рідних та близьких

От і настало одне з найголовніших християнських свят року — Вербна неділя. Саме цього дня згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Ісуса Христа зустрічали, наче царя, закидаючи пальмовими гілками з вигуками "Осанна". У наших краях символом цього свята є верба, яку освячують або заздалегідь, або ж під час богослужіння безпосередньо у Вербну неділю.

У цей день віряни йдуть до храмів на особливу службу та освячують вербу. Крім того, заведено на Вербну неділю усіх знайомих, рідних та близьких вітати з цим світлим святом, бажаючи їм миру, здоров’я та добробуту. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання та оригінальні поздоровлення зі святом — у листівках, картинках, прозі й віршах, а ще — чудові відеопривітання.

Віршовані привітання з Вербною неділею 2023

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай у житті все легко вдається!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

У Воскресінні Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними нас б'ють.

З прекрасним святом Вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю.

***

Бий, лоза, не ображай,

Всього доброго бажай.

Вже за тиждень з нетерпінням

Великодніх свят чекай!

Відеопривітання з Вербною неділею 2023

Привітання з Вербною неділею 2023 своїми словами

Не я б'ю — верба б'є! Будь здорова і красива, і хай буде доля твоя щасливою, а Господь пошле ангелочка, щоб береги тебе, оберігаючи від усіх бід і неприємностей. З Вербною неділею!

***

Нехай Вербна неділя принесе вам радість, благословення і добру долю! Нехай Бог оберігає вас від зла і наповнює ваші дні радістю! Будьте здорові та щасливі! Зі святом!

***

***

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю вам миру і добра! І нехай весняне сонечко сьогодні зігріє вас своїми яскравими промінчиками. Хай верба б'є, але не ображає! Щастя, здоров’я та благополуччя вам у цей світлий день!

***

Раніше ми розповідали, на які дати припадає Великдень у 2023 році у католиків і православних. Християни західного обряду зустрінуть це світле свято на тиждень раніше.

Теги:
#Відеопривітання #Поздоровлення #Вербна неділя