Вербна неділя: оригінальні привітання зі святом у прозі та своїми словами, відеопривітання

Найкращі привітання для ваших рідних та близьких

От і настало одне з найголовніших християнських свят року — Вербна неділя. Саме цього дня згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Ісуса Христа зустрічали, наче царя, закидаючи пальмовими гілками з вигуками "Осанна". У наших краях символом цього свята є верба, яку освячують або заздалегідь, або ж під час богослужіння безпосередньо у Вербну неділю.

У цей день віряни йдуть до храмів на особливу службу та освячують вербу. Крім того, заведено на Вербну неділю усіх знайомих, рідних та близьких вітати з цим світлим святом, бажаючи їм миру, здоров’я та добробуту. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання та оригінальні поздоровлення зі святом — у листівках, картинках, прозі й віршах, а ще — чудові відеопривітання.

Віршовані привітання з Вербною неділею 2023

У неділю Вербну природа оновлюється, Теплотою і радістю серце наповнюється, Гілочки верби здоров'я нам дають, Коли легенько ними б'ють. З прекрасним святом вас я вітаю, Приємних емоцій побільше бажаю, Нехай все, що ви задумали, збувається, Нехай у житті все легко вдається!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті, Хай несуть у хату радість, мир і щастя, Хай несуть у серце радість Воскресіння Хай направлять наші душі до спасіння. Гілочки тоненькі, котики вербові, Всіх благословляють, щоб були здорові, Щоб жили в любові і достаток мали, Щоб в молитві й з Богом діточки зростали. Гілочки вербові сонце зігріває, А душа радіє, а душа співає, Бо вже близько свято, писанки і паска, Бо на землю сходить світла Божа ласка. Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

У Воскресінні Вербну природа оновлюється, Теплотою і радістю серце наповнюється, Гілочки верби здоров'я нам дають, Коли легенько ними нас б'ють. З прекрасним святом Вас я вітаю, Приємних емоцій побільше бажаю.

***

Бий, лоза, не ображай,

Всього доброго бажай.

Вже за тиждень з нетерпінням

Великодніх свят чекай!

Відеопривітання з Вербною неділею 2023

Привітання з Вербною неділею 2023 своїми словами

Не я б'ю — верба б'є! Будь здорова і красива, і хай буде доля твоя щасливою, а Господь пошле ангелочка, щоб береги тебе, оберігаючи від усіх бід і неприємностей. З Вербною неділею!

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Нехай Вербна неділя принесе вам радість, благословення і добру долю! Нехай Бог оберігає вас від зла і наповнює ваші дні радістю! Будьте здорові та щасливі! Зі святом!

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Вітаю з Вербною неділею! Бажаю вам миру і добра! І нехай весняне сонечко сьогодні зігріє вас своїми яскравими промінчиками. Хай верба б'є, але не ображає! Щастя, здоров’я та благополуччя вам у цей світлий день!

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Раніше ми розповідали, на які дати припадає Великдень у 2023 році у католиків і православних. Християни західного обряду зустрінуть це світле свято на тиждень раніше.