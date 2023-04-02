Вербна неділя: оригінальні привітання зі святом у прозі та своїми словами, відеопривітання
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Найкращі привітання для ваших рідних та близьких
От і настало одне з найголовніших християнських свят року — Вербна неділя. Саме цього дня згадується Вхід Господній в Єрусалим, коли Ісуса Христа зустрічали, наче царя, закидаючи пальмовими гілками з вигуками "Осанна". У наших краях символом цього свята є верба, яку освячують або заздалегідь, або ж під час богослужіння безпосередньо у Вербну неділю.
У цей день віряни йдуть до храмів на особливу службу та освячують вербу. Крім того, заведено на Вербну неділю усіх знайомих, рідних та близьких вітати з цим світлим святом, бажаючи їм миру, здоров’я та добробуту. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання та оригінальні поздоровлення зі святом — у листівках, картинках, прозі й віршах, а ще — чудові відеопривітання.
Віршовані привітання з Вербною неділею 2023
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай у житті все легко вдається!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
У Воскресінні Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними нас б'ють.
З прекрасним святом Вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю.
***
Бий, лоза, не ображай,
Всього доброго бажай.
Вже за тиждень з нетерпінням
Великодніх свят чекай!
Відеопривітання з Вербною неділею 2023
Привітання з Вербною неділею 2023 своїми словами
Не я б'ю — верба б'є! Будь здорова і красива, і хай буде доля твоя щасливою, а Господь пошле ангелочка, щоб береги тебе, оберігаючи від усіх бід і неприємностей. З Вербною неділею!
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Нехай Вербна неділя принесе вам радість, благословення і добру долю! Нехай Бог оберігає вас від зла і наповнює ваші дні радістю! Будьте здорові та щасливі! Зі святом!
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Вітаю з Вербною неділею! Бажаю вам миру і добра! І нехай весняне сонечко сьогодні зігріє вас своїми яскравими промінчиками. Хай верба б'є, але не ображає! Щастя, здоров’я та благополуччя вам у цей світлий день!
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Раніше ми розповідали, на які дати припадає Великдень у 2023 році у католиків і православних. Християни західного обряду зустрінуть це світле свято на тиждень раніше.