Ізраїль завдав удару по іранському об’єкту в Сирії: загинув російський підполковник

Усього загинуло двоє людей

Високопоставлений російський офіцер загинув у Сирії після чергового авіаудару Ізраїлю по іранських об’єктах у провінціях Тартус та Хама.

Як повідомляє ізраїльське видання Nziv, сирійські джерела повідомляють, що в результаті удару крім російського громадянина також загинув один іранець, а ще троє сирійців отримали поранення.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про російського підполковника Сергія Бучича та іранського капітана Рачая Дро.

Зазначається, що зазвичай Ізраїль перед ударами попереджає росію про цілі обстрілу, щоб ті могли евакуювати звідти свій персонал та техніку. Та сама процедура була проведена і цього разу, проте з якихось причин Бучич не залишив військовий об’єкт.

Видання зазначає, що метою обстрілу був склад високоточних балістичних ракет, здатних долетіти до будь-якого місця в Ізраїлі, тому не зовсім зрозуміло, що російський офіцер робив на цьому об’єкті.

Крім того, у матеріалі констатується той факт, що росія посилила свою співпрацю з Іраном навіть попри те, що Тегеран загрожує Ізраїлю.

Як повідомлялося раніше, днями Іран відправив до росії два судна з боєприпасами та снарядами, у відповідь на це Москва передала Тегерану захоплені в Україні зразки західного озброєння.