Израиль нанес удар по иранскому объекту в Сирии: погиб российский подполковник

Всего погибло два человека

Высокопоставленный российский офицер погиб в Сирии после очередного авиаудара Израиля по иранским объектам в провинциях Тартус и Хама.

Как сообщает израильское издание Nziv, сирийские источники сообщают, что в результате удара помимо российского гражданина также погиб один иранец, а еще трое сирийцев получили ранения.

Согласно обнародованной информации, речь идет о российском подполковнике Сергее Бучиче и иранском капитане Рачае Дро.

Отмечается, что обычно Израиль перед ударами предупреждает россию о целях обстрела, чтобы те могли эвакуировать оттуда свой персонал и технику. Та же процедура была проведена и в этот раз, однако по каким-то причинам Бучич не покинул военный объект.

Издание отмечает, что целью обстрела был склад высокоточных баллистических ракет, способных долететь до любого места в Израиле, а потому не совсем понятно, что российский офицер делал на этом объекте.

Кроме того, в материале констатируется тот факт, что россия усилила свое сотрудничество с Ираном даже несмотря на то, что Тегеран угрожает Израилю.

Как сообщалось ранее, на днях Иран отправил в россию два судна с боеприпасами и снарядами, в ответ на это Москва передала Тегерану захваченные в Украине образцы западного вооружения.