россия передает Ирану захваченное в Украине оружие НАТО: что уже успели отправить

россия надеется, что за трофейное оружие Иран продолжит помогать ей в войне

россия продолжает свое сотрудничество с Ираном. Для этого оккупанты отправляют этой стране даже захваченное в бою оружие, которое НАТО отправляет Украине в качестве военной поддержки.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

"За последний год американские, натовские и другие западные официальные лица стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками более мелкого вооружения с переносным вооружением, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитных комплексов Stinger, которые украинские силы иногда были вынуждены оставить. на поле боя. Во многих из этих случаев россия затем доставляла оборудование в Иран", — говорится в материале.

По мнению США, Тегеран попытается перепроектировать эти системы для того, чтобы создать на их базе собственные образцы вооружения.

"россия считает, что продолжение поставок трофейного западного оружия Ирану будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну россии в Украине", — пишут СМИ.

При этом, официальные лица США не считают, что проблема является широко распространенной или систематической, и украинские военные с самого начала войны взяли за привычку сообщать Пентагону о любых потерях американского оборудования для российских войск, заявили официальные лица. Тем не менее США признают, что проблему трудно отследить.

Пока неясно, удалось ли Ирану успешно провести реинжиниринг какого-либо американского оружия, захваченного в Украине, но Тегеран продемонстрировал большой опыт в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Так, например, ключевое оружие на вооружении Ирана, противотанковая управляемая ракета Toophan, была переработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах

"Координация является еще одним примером растущего оборонного партнерства Москвы с Тегераном, которое усилилось за последний год, поскольку россия все больше отчаянно нуждалась в внешней военной поддержке для своей войны против Украины. Партнерство не только еще больше дестабилизирует Украину, но и может угрожать соседям Ирана на Ближнем Восток", — передает издание слова фициального представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия боится покупать баллистические ракеты у Ирана.

Также мы сообщали о том, что Иран продал россии многоразовые ударные дроны.