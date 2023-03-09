Не дать Ирану получить ядерное оружие: о чем заявил глава Пентагона в Израиле (видео)

Тегеран не получит ядерное оружие, заявляет министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и представителями оборонного ведомства страны, с которыми обсудил ряд вопросов, включая проблемы безопасности в регионе, в частности угрозы, связанные с ядерной программой Ирана.

Об этом он также заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, где слова главы Пентагона неправильно интерпретировал ряд СМИ, утверждая, что якобы Остин заявил о скором начале военной спецоперации Израиля против Ирана.

На самом же деле министр обороны США после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.

"США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием, это угроза не только Израилю, но и всему миру", — подчеркнул глава Пентагона.

При этом ни о какой военной операции Израиля против Ирана Ллойд Остин не говорил.

Отношения Израиля и Ирана действительно сложно назвать дружественными. При этом Тегеран активно помогает российской федерации в войне против Украины, в частности, поставляет беспилотники и боеприпасы: как минимум около 100 миллионов патронов, примерно 300 тысяч снарядов, а также боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов.