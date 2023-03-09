Не дати Ірану отримати ядерну зброю: що заявив глава Пентагону в Ізраїлі (відео)

Тегеран не отримає ядерної зброї, заявляє міністр оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та представниками оборонного відомства країни, з якими обговорив низку питань, включаючи проблеми безпеки в регіоні, зокрема загрози, пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Про це він також заявив на прес-конференції за підсумками переговорів, де слова глави Пентагону неправильно інтерпретувала низка ЗМІ, стверджуючи, що нібито Остін заявив про скорий початок військової спецоперації Ізраїлю проти Ірану.

Насправді міністр оборони США після зустрічі з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньяху заявив, що США не дозволять Ірану придбати ядерну зброю.

"США не дозволять Ірану обзавестися ядерною зброєю, це загроза не лише Ізраїлю, а й усьому світу", — наголосив глава Пентагону.

При цьому ні про яку військову операцію Ізраїлю проти Ірану Ллойд Остін не говорив.

Відносини Ізраїлю та Ірану справді складно назвати дружніми. При цьому Тегеран активно допомагає російській федерації у війні проти України, зокрема, постачає безпілотники та боєприпаси: як мінімум близько 100 мільйонів набоїв, приблизно 300 тисяч снарядів, а також боєприпаси для РСЗВ, мінометів та кулеметів.