По Израилю из Ливана было выпущено более 100 ракет: есть пострадавшие и разрушения (фото и видео)

В Израиле уже второй день горячо

В Израиле уже второй день продолжаются обстрелы. Накануне страна обменялась ракетными ударами с Сектором Газа. Сегодня же из Ливана выпустили по Израилю не менее 100 ракет.

Об этом сообщают местные СМИ. Также информацию распространяют в новостных Telegram-каналах. Удар пришелся по северной части страны — там объявили воздушную тревогу. Сейчас известно минимум о трех пострадавших.

Из-за ракетных обстрелов в этой части страны закрыли для гражданских рейсов воздушное пространство. Система ПВО "Железный купол" не успевает сбивать все ракеты, поэтому по территории страны зафиксированы "прилеты". Отмечается, что это один из самых больших ракетных обстрелов за последнее время.

Атакованные районы

В ответ на атаку Израиль тоже нанес удар по окрестностям одного из городов на юге Ливана. Мэр израильского города Кармель приказал открыть бомбоубежища для населения.

Тем временем премьер Бенджамин Нетаньяху намерен провести оперативное совещание по вопросам безопасности в связи с обстрелом. Позже телеканал "Аль-Арабия" передал, что источники в террористической организации "Хезболла" возлагают ответственность за ракетные обстрелы израильской территории на базирующиеся на юге Ливана палестинские группировки. Израильские эксперты при этом отмечают, что ракетный обстрел такого масштаба не мог не согласовываться с "Хезболлой".

Напомним также, что высокопоставленный российский офицер погиб в Сирии после того, как Израиль нанес авиаудар по иранским объектам в провинциях Тартус и Хама.

Ранее Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии. Страна сделала это в ответ на атаку иранских террористов по израильской территории.