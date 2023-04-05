Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами: что известно об очередном напряжении в регионе (фото, видео)

Ситуация в Израиле становится все более напряженной, в частности, в секторе Газа

После столкновений между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, из сектора Газа по югу Израиля ночью выпустили несколько ракет. В целом сообщается о девяти ракетах, одна из которых повредила предприятие в городе Сдерот, расположенном неподалеку от сектора.

Об этом сообщает The Times of Israel. Также отмечается, что через несколько часов произошла стрельба возле города Хеврон, ранен израильский солдат, он находится в больнице. Обострение израильско-палестинской напряженности происходит во время Рамадана и начала Песаха, отмечают в издании.

Ракетная атака происходила двумя волнами – в первой было пять ракет, четыре перехватили системы ПВО, еще четыре потом упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается — только о разрушениях в Сдероте.

Палестинские СМИ в свою очередь заявили об израильских ударах по сектору Газа в среду утром. Армия обороны Израиля пока не подтверждала нанесение ударов.

Отметим, еще до начала воздушной тревоги с призывом к палестинцам собраться у мечети Аль-Акса, чтобы "защитить ее", обратились как террористы ХАМАС, контролирующие сектор Газа, так и базирующаяся там террористическая организация "Исламский джихад".

Столкновения вспыхнули после того, как полиция ранила подростка. По словам правоохранителей, он был среди тех, кто бросал в них камни и коктейли Молотова. Десятки молодых людей забаррикадировались внутри мечети, полиция после неудачных переговоров была вынуждена войти внутрь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль всколыхнули не только протесты, связанные с религиозными зданиями, но и социальные. В конце марта вспыхнула забастовка из-за изменений в судебной системе.