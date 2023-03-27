Остановить забастовку или развалить коалицию. Премьер Израиля в тупике из-за протестов

В течение последних суток события разворачивались очень стремительно

Сотни тысяч израильтян протестуют против изменений в судебной системе и давят на правительство Биньямина Нетаньяху, чтобы тот отказался от своих планов.

Сегодня утром крупнейший в стране профсоюз объявил всеобщую забастовку: она уже ударила по главному аэропорту, где перенесли все рейсы. У израильского парламента сотни протестующих скандируют "демократия", рядом дежурят водометы и полиция.

Что разозлило израильтян

Правительство Нетаньяху планировало разрешить простому большинству из 61 в 120-местном Кнессете (парламент) протолкнуть изменения, которые позволили бы контролировать работу судов. В частности:

отменять практически любые решения Верховного суда;

ветировать кандидатуры судей;

назначать большинство судей.

Изменения предложил не сам Нетаньяху, а министр юстиции Яров Левин и депутат Симха Ротман (возглавляет комитет по правам и правосудию). Оба политика имеют "давнюю ненависть" в Верховный суд Израиля, подчеркивает The Guardian. Мол, суд слишком пристрастен против движения поселенцев, ультрарелигиозной общины Израиля и мизрахи (арабские евреи). Израильские правые не простили суду решений, связанных с выходом Израиля из сектора Газа в 2005 году.

Сам Нетаньяху обвиняется в коррупции, а эти меры могут помочь ему избежать судебного преследования в процессе, что может быть конфликтом интересов.

Порты, аэропорт и магистрали заблокированы

Протесты продолжаются с начала этого года, но они обострились на прошлой неделе после голосования по проекту закона. Новой искрой стало увольнение премьером министра обороны Йоава Галланта, призвавшего приостановить изменения.

В воскресенье вечером десятки тысяч человек спонтанно вернулись на улицы. Демонстранты блокировали главную артерию Тель-Авива до позднего вечера, превратив шоссе Аялон в море сине-белых израильских флагов и разожгли большой костер посреди дороги.

Полиция и военные применяли водометы против демонстрантов у дома премьер-министра в Иерусалиме.

В понедельник утром давление на Нетаньяху усилилось: профсоюзы объявили всеобщую забастовку. В главном аэропорту Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве заморозили все вылеты. Измененное расписание рейсов повлияет на десятки тысяч путешественников, следующих в разные направления.

Два крупных порта прекратили работу из-за забастовки рабочих, сообщает Reuters. Речь идет о порте Хайфы на севере и порте Ашдод на юге. Израильская медицинская ассоциация и Федерация местных органов власти также присоединяются к забастовке. McDonald’s закрывает все свои отделения в Израиле с полудня по местному времени.

Университеты, детсады, торговые центры, кинотеатры, музеи, некоторые коммерческие банки закрыты (полный список здесь).

Протестующие также снова перекрыли главную магистраль Тель-Авива. Вызвана конная полиция. Происходят столкновения между демонстрантами и полицейскими. Есть задержанные.

Протестующие со всей страны едут поездами в Иерусалим, чтобы присоединиться к демонстрантам у здания парламента. Полиция перекрыла для движения транспорта проспект Ицхака Рабина, перекрыты для движения все улицы, ведущие к Кнессету и правительственным зданиям.

В то же время ультраправая группа La Familia проведет демонстрацию за судебную реформу возле Кнессета в Иерусалиме, передает Times of Israel. Полиция усилит свое присутствие, ожидая столкновений с тысячами протестующих. Депутаты коалиции тоже призывают сторонников правительства выйти на демонстрацию за реформы в 18.00 в Иерусалиме.

Один из министров угрожает развалом коалиции

Сегодня утром ожидалось, что Нетаньяху выступит с обращением, где должен был объявить о заморозке реформы, но этого не произошло. Официальное заявление о судьбе реформы до сих пор ждут. Единственное заявление, которым премьер нарушил тишину, касалось протестов в Иерусалиме — Нетаньяху призвал "правых" и "левых" демонстрантов вести себя ответственно на фоне опасений по поводу столкновений.

Прошло совещание глав коалиционных партий, где было принято окончательное решение заморозить процесс продвижения реформы. Вместо этого возникли споры в коалиции, которые могли привести к ее развалу, передает newsru. Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир (лидер ультраправых)угрожал выйти из правительства в случае замораживания реформ. Это означало бы новые выборы.

Министр юстиции Яров Левин прокомментировал намерение премьера заморозить реформы.

"Я соглашусь с любым решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросу о принятии законов по юридической реформе. Я осознаю, что ситуация, в которой каждый делает все что хочет, неизбежно и очень быстро приведет нас к обвалу правительства и краху "Ликуды". Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы стабилизировать ситуацию", — заявил Левин.

Как сообщал Телеграф, израильские политики пересмотрели свои взгляды на российско-украинскую войну и согласились одобрить лицензии для экспорта своих систем борьбы с БПЛА.