Зупинити страйк чи розвалити коаліцію. Прем'єр Ізраїлю у глухому куті через протести

Протягом останньої доби події розгорталися дуже стрімко

Сотні тисяч ізраїльтян протестують проти змін у судовій системі та тиснуть на уряд Беньяміна Нетаньяху, аби той відмовився від своїх планів.

Сьогодні вранці найбільша в країні профспілка оголосила загальний страйк: він вже вдарив по головному аеропорту, де перенесли усі рейси. Біля ізраїльського парламенту сотні протестувальників скандують "демократія", поруч чергують водомети та поліція.

Що розлютило ізраїльтян

Уряду Нетаньяху планував дозволити простій більшості з 61 у 120-місному Кнесеті (парламент) проштовхнути зміни, які б дозволили контролювати роботу судів. Зокрема:

скасовувати майже будь-які рішення Верховного суду;

ветувати кандидатури суддів;

призначати більшість суддів.

Зміни запропонував не сам Нетаньяху, а міністр юстиції Ярів Левін та депутат Сімха Ротман (очолює комітет з питань права та правосуддя). Обидва політики мають "давню ненависть" до Верховного суду Ізраїлю, підкреслює The Guardian. Мовляв, суд надто упереджений проти руху поселенців, ультрарелігійної громади Ізраїлю та мізрахі (арабські євреї). Ізраїльські праві не пробачили суду рішень, пов’язаних з виходом Ізраїлю із сектора Газа у 2005 році.

Сам Нетаньяху звинувачується у корупції, а ці заходи можуть допомогти йому уникнути судового переслідування в судовому процесі, що може бути конфліктом інтересів.

Порти, аеропорт і магістралі заблоковані

Протести тривають з початку цього року, але вони загострилися минулого тижня після голосування за проєкт закону. Новою іскрою стало звільнення прем’єром міністра оборони Йоава Галланта, який закликав призупинити зміни.

У неділю ввечері десятки тисяч людей спонтанно повернулися на вулиці. Демонстранти блокували головну артерію Тель-Авіва до пізнього вечора, перетворивши шосе Аялон на море синьо-білих ізраїльських прапорів і запаливши велике багаття посеред дороги.

Поліція та військові застосовували водомети проти демонстрантів біля будинку прем'єр-міністра в Єрусалимі.

У понеділок вранці тиск на Нетаньяху посилився: профспілки оголосили загальний страйк. У головному аеропорту Ізраїлю Бен-Гуріон у Тель-Авіві заморозили усі вильоти. Змінений розклад рейсів вплине на десятки тисяч мандрівників, які прямують до різних напрямків.

Два великих порти припинили роботу через страйк робітників, повідомляє Reuters. Мова йде про порт Хайфи на півночі та порт Ашдод на півдні. Ізраїльська медична асоціація та Федерація місцевих органів влади також приєднуються до страйку. McDonald's зачиняє всі свої відділення в Ізраїлі з полудня за місцевим часом.

Університети, дитсадки, торгові центри, кінотеатри, музеї, деякі комерційні банки зачинені (повний список — тут).

Протестувальники також знову перекрили головну магістраль Тель-Авіва. Викликано кінну поліцію. Відбуваються сутички між демонстрантами та поліціянтами. Є затримані.

Протестувальники з усієї країни їдуть потягами до Єрусалиму, щоб приєднатися до демонстрантів біля будівлі парламенту. Поліція перекрила для руху транспорту проспект Іцхака Рабіна, перекриті для руху всі вулиці, що ведуть до Кнесету та урядових будівель.

Водночас ультраправа група La Familia проведе демонстрацію за судову реформу біля Кнесету в Єрусалимі, передає Times of Israel. Поліція посилить свою присутність, очікуючи сутичок із тисячами протестувальників. Депутати коаліції теж закликають прихильників уряду вийти на демонстрацію за реформи о 18:00 в Єрусалимі.

Один з міністрів погрожує розвалом коаліції

Сьогодні вранці очікувалося, що Нетаньяху виступить зі зверненням, де мав оголосити про замороження реформи, але цього не сталося. Офіційної заяви про долю реформи досі чекають. Єдина заява, якою прем'єр порушив тишу, стосувалася протестів в Єрусалимі — Нетаньяху закликав "правих" та "лівих" демонстрантів поводитися відповідально на тлі побоювань щодо сутичок.

Пройшла нарада глав коаліційних партій, де ухвалили остаточне рішення заморозити процес просування реформи. Натомість виникли суперечки у коаліції, які могли привести до її розвалу, передає newsru. Глава "Оцма Єгудіт" Ітамар Бен-Гвір (лідер ультраправих) погрожував вийти з уряду у разі заморожування реформ. Це б означало нові вибори.

Міністр юстиції Ярів Левін прокоментував намір прем'єра заморозити реформи.

"Я погоджуся з будь-яким рішенням прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу з питання про ухвалення законів щодо юридичної реформи. Я усвідомлюю, що ситуація, в якій кожен робить все що хоче, неминуче і дуже швидко призведе нас до обвалу уряду і краху "Лікуди". Ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб стабілізувати ситуацію", — заявив Левін.

Як повідомляв "Телеграф", ізраїльські політики переглянули свої погляди на російсько-українську війну та погодилися схвалити ліцензії для експорту своїх систем боротьби із БПЛА.