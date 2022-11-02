В Ізраїлі рекордна явка на вибори: голосують за новий парламент

Лідерство серйозно закріпилося за партією екс-прем’єра Біньяміна Нетаньяху

В Ізраїлі, який Україна все ще намагається схилити до надання військової допомоги, напередодні пройшли дострокові вибори до парламенту. Бажаючі віддати свій голос за обраного кандидата були досить активні — вперше з 2015 року кількість людей, які прийшли на дільниці, встановила рекорд. Так, явка на виборах становила 71,3%.

Про це повідомляє ЦВК Ізраїлю, передає "Телеграф". Підрахунок голосів все ще триває, але лідер виборних перегонів уже явно вималювався — ним є колишній прем’єр Біньямін Нетаньяху, який очолює праву партію "Лікуд". За попередніми підрахунками, представникам цієї політичної сили може дістатися 62 мандатів у парламенті. Їхня загальна кількість, до речі, всього 120.

Зазначимо, що всього на виборні дільниці прийшло майже 5 млн. осіб. Така кількість охочих проголосувати є найбільшою з 2015 року.

Крім Нетаньяху, багато шанувальників має і нинішній глава уряду — Яїр Лапід. За даними опрацьованих протоколів на 6 ранку 2 листопада, свій голос за його політичну силу віддали 17,56% ізраїльтян.

Зазначимо, що вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, стали вже п’ятими для мешканців Ізраїлю за останні три з половиною роки.

Нагадаємо, що напередодні також відбулося голосування країн ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї. До речі, Україна проголосувала не так, як хотілося б Ізраїлю. Як відомо, офіційний Єрусалим вважається одним із учасників т.зв. "ядерного клубу" на Близькому Сході