Лидерство серьезно закрепилось за партией экс-премьера Биньямина Нетаньяху

В Израиле, который Украина все еще хочет склонить к предоставлению военной помощи, накануне прошли досрочные выборы в парламент. Желающие отдать свой голос за выбранного кандидата были весьма активны — впервые с 2015 года количество пришедших на участки людей установила рекорд. Так, явка на выборах составила 71,3%.

Об этом сообщает ЦИК Израиля, передает "Телеграф". Подсчет голосов все еще продолжается, но лидер выборных перегонов уже вырисовался весьма явно — им является бывший премьер Биньямин Нетаньяху, возглавляющий правую партию "Ликуд". По предварительным подсчетам, представителям этой политической силы может достаться до 62 мандатов в парламенте. Их общее количество, к слову, всего 120.

Отметим, что всего на выборные участки пришло почти 5 млн человек. Такое количество желающих проголосовать является самым большим с 2015 года.

Помимо Нетаньяху много поклонников имеет и нынешний глава правительства — Яир Лапид. По данным обработанных протоколов на 6 утра 2 ноября, свой голос за его политическую силу отдали 17,56% израильтян.

Отметим, что выборы в Кнесет, прошедшие 1 ноября, стали уже пятыми для жителей Израиля за последние три с половиной года.

Напомним, что накануне также состоялось голосование стран ООН насчет нераспространения ядерного оружия. К слову, Украина проголосовала не так, как хотелось бы Израилю. Как известно, официальный Иерусалим считается одним из участников т.н. "ядерного клуба" на Ближнем Востоке.