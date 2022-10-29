Движение в правильном направлении: Кулеба уверен, что Израиль изменит позицию относительно передачи Украине оружия

Переговоры ведутся на нескольких уровнях и постепенно продвигаются вперед

Военная поддержка Украины является для Израиля "наиболее естественным выбором", так как через нее ближневосточное государство показывает отношении к войне, начатой россией против нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Дискуссия с Израилем о поставках Украине оружия — непростая, жесткая, но в конце концов мы их убедим, поскольку логика процесса просто не оставит Израилю другой опции", — считает глава внешнеполитического ведомства.

При этом в целом отношения между двумя государствами развиваются по двум направлениям. Один из них — политическая поддержка Израилем Украины и обмен разведданными. Здесь у нашей страны нет никаких вопросов к руководству ближневосточного государства – его действия отвечают интересам Украины.

Фрагмент интервью Дмитрия Кулебы

Но в другом аспекте — вопросе передачи технологий противовоздушной обороны позиция страны "абсолютно нейтральная и непонятная".

"Если вы почитаете высказывания израильских политиков, то увидите, что они сами очень неубедительно аргументируют, почему они это не делают, придумывают какие-то сложные конструкции, самим очень трудно себя оправдывать. Но каждый разговор наш с ними на разных уровнях… — и постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении", — считает Кулеба.

При этом главный украинский дипломат уверены, что для Израиля нет более естественного выбора, чем стать полностью и безоговорочно на сторону Украины в этом конфликте.

"Слишком много стоит на кону, в том числе и репутация самого Израиля", — уверен Дмитрий Кулеба.

Напомним, что ранее в подобном ключе высказывался и президент Владимир Зеленский: по его мнению, диалог о сотрудничестве между Украиной и Израилем оживился, и страны делают первые шаги навстречу друг другу.

"Скажу вам честно, я доволен последними днями. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведчики, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед", – заявил Зеленский представителям СМИ после встречи с президентом Республики Гвинея-Бисау, главой ECOWAS Умару Сисоку Эмбало в Киеве.

Глава Украинского государства высказал мнение, что Израиль не понаслышке знает, что такое война, поэтому может легко понять и оценить потребности нашей страны, которая вынуждена противостоять превосходящему ее по силам врагу. К тому же сейчас сложились теплые отношения между обществами двух стран – почему бы не предположить, что такими же станут и отношения между руководством государства?

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский попросил Израиль помочь закрыть небо над Украиной. По данным СМИ, речь шал о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также обсуждался вопрос подготовки украинских военных. В свою очередь, министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна не будет продавать Украине оружие. Но могла бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.

Напомним, эксперт-международник Олег Белоколос в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что процесс передачи Израилем вооружения Украине следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов и дискуссий в этой ближневосточной стране. И что ситуация может кардинально измениться быстро в пользу Киева, и без каких-либо публичных заявлений израильских чиновников.