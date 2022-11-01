Украина против Израиля в ООН по ядерке: последовательная позиция или удар в спину

Экс-глава МИД Владимир Огрызко оценил"Телеграфу" скандальное голосование за "пророссийскую резолюцию"

Особых сенсаций делать не стоит по поводу голосования Украины вместе с россией, белорусией и рядом арабских стран за резолюцию ООН по нераспространению ядерного оружия на Ближнем Востоке. Также на этой теме не нужно спекулировать. Ведь поддержка Киевом данного документа, который в СМИ уже назвали "антиизраильским", не имеет никаких кулуарных политических причин.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Напомним, голосование по антиядерной резолюции состоялось в прошлую пятницу, 28 октября. Против решения ООН проголосовали представители США, Канады, Микронезии, Палау и Израиля. За резолюцию кроме россии и белорусов проголосовали также представители Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана.

Представители Австралии, Албании, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Индии, Италии, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Латвии, Литвы, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Румынии и Эстонии воздержались во время голосования.

В Израиле документ восприняли как акт, направленный сознательно и только против еврейского государства, поскольку именно Израиль иностранные СМИ чаще всего называют единственным и неофициальным ближневосточным членом "ядерного клуба". Хотя тот официально до сих пор отрицает подобные подозрения. В Украине поддержка документа подняла шквал критики в сторону отечественного МИДа. А соцсети массово пестрят осуждающими постами.

"Это голосование может означать лишь одно, что Украина принципиально занимает позицию относительно вопроса о нераспространении ядерного оружия. И это тянется во времена, когда мы отказались от своего ядерного оружия и стали участниками Договора о его нераспространении, подписав его как неядерное государство. Это позиция, которую Украина имеет постоянно безотносительно того, это Израиль, или это не Израиль.Такая политическая позиция.Соответственно, вопрос здесь не в том, что (за резолюцию, — Авт.) проголосовали россия и беларусь, и здесь не надо подтягивать эти две страны, делая из этого сенсацию. Сенсации здесь нет. Если наша позиция по теме нераспространения изменится, тогда изменится и голосование. Пока оно таково. Мы против того, чтобы в мире было больше ядерного оружия", — объясняет дипломат.

По его убеждению, столь последовательная длительная позиция является в то же время абсолютно "нормальной и правильной". В то же время, если бы Украина задумалась, чтобы рассматривать какие-то другие варианты по ядерному вооружению, "тогда возможно и позиция изменится" в ООН.

Комментируя публичное обращение главного раввина Украины Моше Реувена Азмана к украинскому МИДу с критикой " антиизраильского голосования" в ООН, Владимир Огрызко посоветовал духовному лидеру сосредоточиться на духовной деятельности "и не погружаться в политику".

"Потому что это очень плохо, когда религиозные деятели вдруг начинают заниматься не тем, чем должны заниматься. Что же касается двусторонних отношений (украинско-израильских, — Авт.), то здесь именно Израилю надо подумать, почему он после 8 месяцев войны так до сих пор и ничего не сделал для того, чтобы поддержать Украину. Поэтому, возможно, эта резолюция его немного побуждает к пересмотру позиции в сторону Украины. Потому что тогда мы, возможно, в других ситуациях относились бы к тем вопросам, которые важны для Израиля, по-другому ., — отмечает Владимир Огрызко.

Напомним, ранее эксперт-международник Олег Белоколос в комментарии "Телеграфу" высказывал мнение, что процесс передачи Израилем вооружения Украине следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов и дискуссий в этой ближневосточной стране. И что ситуация может кардинально измениться быстро в пользу Киева, и без публичных заявлений израильских чиновников.

Также "Телеграф" писал, почему в Израиле возможно есть ядерное оружие и по каким причинам официальный Иерусалим десятилетиями держит свои военные способности под грифом секретности. В том числе в вопросах предоставления или не предоставления оружия для Украины.