Рух у правильному напрямку: Кулеба впевнений, що Ізраїль змінить позицію щодо передачі Україні зброї

Переговори ведуться на кількох рівнях і поступово просуваються вперед

Військова підтримка України є для Ізраїлю "найприроднішим вибором", оскільки через неї близькосхідна держава показує ставлення до війни, розпочатої росією проти нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в інтерв’ю ТСН.

"Дискусія з Ізраїлем про постачання Україні зброї — непроста, жорстка, але, зрештою, ми їх переконаємо, оскільки логіка процесу просто не залишить Ізраїлю іншої опції", — вважає голова зовнішньополітичного відомства.

При цьому загалом відносини між двома державами розвиваються за двома напрямками. Одне з них — політична підтримка Ізраїлем України та обмін розвідданими. Тут наша країна не має жодних питань до керівництва близькосхідної держави – її дії відповідають інтересам України.

Фрагмент інтерв’ю Дмитра Куліби

Але в іншому аспекті — питанні передачі технологій протиповітряної оборони позиція країни "абсолютно нейтральна та незрозуміла".

"Якщо ви почитаєте висловлювання ізраїльських політиків, то побачите, що вони самі дуже непереконливо аргументують, чому вони це не роблять, вигадують якісь складні конструкції, самим дуже важко себе виправдовувати. Але кожна розмова наша з ними на різних рівнях... — і поступово, крок за кроком Ізраїль рухається у правильному напрямку ”, — вважає Кулеба.

При цьому головний український дипломат упевнений, що для Ізраїлю немає природнішого вибору, ніж стати повністю і беззастережно на бік України в цьому конфлікті.

"Занадто багато стоїть на кону, у тому числі й репутація самого Ізраїлю", — упевнений Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що раніше у подібному ключі висловлювався і президент Володимир Зеленський: на його думку, діалог про співпрацю між Україною та Ізраїлем пожвавився, і країни роблять перші кроки назустріч одна одній.

"Скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Не говоритиму про деталі, тому що працювали наші розвідники, але я хочу сказати: після великої паузи я бачу ці кроки вперед", – заявив Зеленський представникам ЗМІ після зустрічі з президентом Республіки Гвінея-Бісау, головою ECOWAS Умару Сісоку Ембало у Києві.

Глава Української держави висловив думку, що Ізраїль не з чуток знає, що таке війна, тому може легко зрозуміти і оцінити потреби нашої країни, яка змушена протистояти страшному ворогові. До того ж, зараз склалися теплі відносини між суспільствами двох країн – чому б не припустити, що такими ж стануть і відносини між керівництвом держави?

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський попросив Ізраїль допомогти закрити небо над Україною. За даними ЗМІ, йшлося про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor. Також було обговорено питання підготовки українських військових. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не продаватиме Україні зброю. Але могла б надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Нагадаємо, експерт-міжнародник Олег Білоколос у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що процес передачі Ізраїлем озброєння Україні слід розглядати у контексті внутрішньополітичних процесів та дискусій у цій близькосхідній країні. І що ситуація може кардинально змінитись швидко на користь Києва, і без будь-яких публічних заяв ізраїльських чиновників.