Війна — день 248: ЗСУ знизили темпи просування, а окупанти готуються до оборони у великих містах

Оперативно про головне 29 жовтня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 248 днів. ЗСУ продовжують наступати на східному та південному напрямках, хоча через несприятливі погодні умови темпи просування знизилися, що дозволило окупантам краще підготувати свої позиції. Зокрема аналітики зазначили, що російські війська активно готуються до захисту великих міст, хоча й мають серйозні проблеми з комплектацією підрозділів і бойовим духом. А ось із чим вони не мають проблем, так це з кількістю солдатів, яких відправляють на забій. Так, на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, нині спостерігається "найсерйозніша ескалація" з моменту початку вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Залужний назвав чотири головні для ЗСУ завдання.

Повідомлення Головкома Залужного

00:00 Бійці ЗСУ з підрозділу "Хорт" ліквідували в Україні заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, з інформацією за 26 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 245: через атаки Росії на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину".

Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 246: жорстокі бої на Донбасі, обстріли міст України ракетами та дронами тривають".

Дані за 28 жовтня доступні у матеріалі: "Війна — день 247: окупанти намагаються наступати на Донбасі, в Україні віялові відключення електроенергії".