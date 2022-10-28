Найсерйозніше від початку війни: генсек НАТО виступив з важливою заявою щодо України

Він закликав західні України збільшити військову підтримку України

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наразі в Україні відбувається найбільша ескалація з моменту повномасштабного російського вторгнення. У НАТО вважають, що через це нашу країну треба ще більше підтримувати.

Таку думку генсек НАТО озвучив в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle. Столтенберг зазначив, що висновок він зробив, склавши разом кількість мобілізованих росіян та незаконну анексію територій України.

"Те, що ми спостерігали за останні тижні й дні — це насправді найсерйозніша ескалація з моменту вторгнення в лютому. Тому що якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою тепер уже незаконною анексією частини української території та небезпечної ядерної риторики — все це є найбільшою ескалацією з початку війни", — заявив він.

У зв'язку з цим Столтенберг зазначив, що західним країнам слід посилити військову підтримку України. При цьому на запитання ведучої щодо прогнозів по війні в Україні генсек НАТО утримався, зазначивши, що це передбачити неможливо, але рос. війська ще мають певні потужності.

Нагадаємо, що за даними карт бойових дій, ЗСУ продовжують наступ у південних і східних областях, тоді як російська армія перейшла на півдні виключно в оборону. При цьому у Донецькій області російські загарбники продовжують обстріли. Хоча при цьому ЗСУ змогли відбити штурми Бахмута на північний схід від міста в районі Соледару та на південь від міста в районі Іванграда і Майорська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США заявили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня і він в основному буде спрямований на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.