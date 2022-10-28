Війна — день 247: окупанти намагаються наступати на Донбасі, в Україні віялові відключення електроенергії

Оперативно про головне 28 жовтня

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває 247 днів. Тяжкі бої продовжуються на Донбасі та півдні України: противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Тим часом через удари російських ракет і пуски ними дронів-камікадзе по енергетичній інфраструктурі країни в регіонах України тривають масштабні відключення електрики.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але останніми днями станція забезпечена безперервним енергопостачанням.

Нагадаємо, інформація за 25 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі та місцями самі наступають".

З інформацією за 26 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 245: через атаки росії на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину".

Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 246: жорстокі бої на Донбасі, обстріли міст України ракетами та дронами тривають".