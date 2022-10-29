путін хотів завдати ядерного удару не тільки по Україні? Що дізналися журналісти

Україна не єдина країна, яку путін розглядав як ціль для здійснення ядерного удару

У кінці минулого, 2021 року, російські військові обговорювали ймовірність здійснити ядерний удар по Німеччині. Це відбувалося під час військових маневрів, що проводилися в акваторії Балтійського моря.

Відповідну інформацію, посилаючись на дані радіоперехоплень, оприлюднило німецьке видання Der Spiegel. Згідно з наявними відомостями, росіяни розглядали три цілі на території Німеччини, по яких можна було завдати удару зброєю масового ураження. До них увійшли столиця Берлін, авіабаза Сполучених Штатів Америки у Рамштайні, а також авіабаза "Бюхель". На останній американська армія зберігає ядерну зброю. Водночас, на думку експертів, це може бути черговою. "військовою грою" росіян, або ж простим поширенням дезінформації, головною метою якої є залякування Заходу. Що стосується поточної ситуації, то у питанні ядерного шантажу кремль точно готовий зайти далеко.

Видання також зазначає, що, згідно зі "свіжими опитуваннями", 57% німців серйозно сприймають ймовірність ядерного удару збоку росії та бояться цього.

"По Берліну вже кілька місяців ходять чутки, що путін погрожував Шольцу ядерним ударом телефоном. Шольц заперечує це, але всі знають, що його можна залякати. У квітні він сказав Spiegel: "Я роблю все можливе, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Не повинно бути ядерної війни". Один погрожував цим, інший серйозно поставився до загрози. Грунт для нового страху був підготовлений", — йдеться в тексті матеріалу.

Варто нагадати, що позиція німецької сторони щодо військової допомоги Україні, зокрема поставок потужного озброєння, змінювалася досить часто, проте Київ утримується від різких рухів і чітко намагається донести світовій спільноті, хто є агресором насправді.

До прикладу, кількома днями раніше Україну вперше з дня повномасштабного вторгнення росії відвідав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, який планував прибути до Києва ще на початку осені, проте поїздка відклалася зі скандалом. Головною причиною непорозумінь стало те, що німецький лідер підтримував "Північний потік-2", а також продовжував просувати свої переконання про те, що Україна повинна була капітулювати ще до російського вторгнення.

Після відвідин України, де Штайнмайєр просидів в одному з бомбосховищ у Чернігівській області під час повітряної тривоги та послухав одкровення мирних українців, по поверненню до Німеччини він опублікував програмну статтю, суть якої в тому, що 24 лютого дало старт новій епосі, а німці зовсім не усвідомлюють того, що відбувається в Україні. Також президент ФРН наголосив на потребі в подальшому підтримувати Україну та боротись із залежністю від росії, попри те, що німцям це може датися вкрай важко.

Такий розвиток подій вкотре дає усвідомити, що потужний супротив українського народу загарбникам із росії змінює настрої європейців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва. Це була його перша поїздка до нашої країни з початку російського вторгнення.