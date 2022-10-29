Росіяни готуються до оборони у Херсоні: актуальні карти боїв в Україні

Ситуація на фронті непроста — точаться активні бої, але деталі операцій не розголошуються

Росіяни регулярно вихваляються успіхами в районі Бахмута, але це не відповідає дійсності. Аналітики університету війни зазначають, що військам рф не вдалося досягти значного просування ні в районі Бахмута, ні де-небудь.

У звіті зазначається, що обмежений поступ до опорного пункту в Бахмуті є, але повільними темпами і з великими втратами. Але атаки вони не припиняють.

На півдні росіяни "евакуювали" частину окупованої Херсонської області. На південний напрямок вони перекидають мобілізованих та займають оборонні позиції на західному березі Дніпра. Обстріли та бої продовжуються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни заявляють про продовження українського контрнаступу на лінії Сватове-Кремінна. Повідомляється про бої в Луганській області на захід від Лисичанська і на захід від Сватового. На цій лінії оборони росія може мати проблеми — низький моральний дух мобілізованих. Їх навіть не хочуть пускати на передову.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході України

На Донеччині росіяни не сповільнюють атаки як на Бахмут, так і на інші міста. Українські сили атаки відбивають, не даючи ворогові просунутися. Багато населених пунктів — Бахмут, Кліщіївка, Яківлівка, Соледар, під щільним вогнем окупантів. Атаки росіян були в районі Авдіївки та біля Мар’їнки, Невельського, Времівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ситуація на південному фронті залишається напруженою. Росіяни стягують мобілізованих та готуються до оборони на західному березі Дніпра. У Херсоні місто готують до вуличних боїв, зміцнивши будинки та закривши вікна мішками з піском. Посилилася боротьба окупантів проти партизанського руху, напередодні вони підпалили російське відділення поліції. Також вони можуть готувати додаткові лінії оборони ближче до Криму — у Скадовську та Генічеську відмічено переправлення медобладнання, вкраденого з лікарень із північного заходу Херсонської області.

Українські військові продовжують боротися з ворогом та порушувати його логістику — українська авіація завдала 8 ударів по місцях зосередження сил та зброї росіян, систем ППО та опорного пункту у Миколаївському, Першотравневому, Бериславському районі. Три склади з боєприпасами знищено у Миколаївському та Бериславському районах, зазначають у ОК "Південь". Також за даними з росії та геолокації відомо про бої в районі Сухого Ставка та Снігурівки.

Карта контрнаступу ЗСУ на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США передадуть Україні новий пакет озброєння, стало відомо, що в ньому буде. Також стало відомо, чому Іран так голосно заперечує використання своїх безпілотників росією в Україні — це може призвести до нових санкцій проти країни та майбутніх репарацій.