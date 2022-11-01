Україна проти Ізраїлю в ООН щодо ядерки: послідовна позиція чи удар у спину

Ексглава МЗС Володимир Огризко оцінив "Телеграфу" скандальне голосування за "проросійську резолюцію"

Особливих сенсацій робити не варто щодо голосування України разом з росією, білорусією та низкою арабських країн за резолюцію ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Також на цій темі не потрібно спекулювати. Адже підтримка Києвом цього документу, який у ЗМІ вже назвали "антиізраїльським", немає жодних якихось кулуарних політичних причин.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Нагадаємо, голосування щодо антиядерної резолюції відбулося минулої п’ятниці, 28 жовтня. Проти рішення ООН проголосували представники США, Канади, Мікронезії, Палау та Ізраїлю. За резолюцію окрім рф та білорусів проголосували також представники Азербайджану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану.

Представники Австралії, Албанії, Бельгії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Грузії, Данії, Індії, Італії, Камеруну, Кот д’Івуару, Латвії, Литви, Люксембургу, Монако, Нідерландів, Папуа-Нової Гвінеї, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Естонії утрималися під час голосування.

В Ізраїлі документ сприйняли як акт, що спрямований свідомо та лише проти єврейської держави, оскільки саме Ізраїль іноземні ЗМІ найчастіше називають єдиним та неофіційним близькосхідним членом "ядерного клубу". Хоча той офіційно досі заперечує подібні підозри. В Україні підтримка документу здійняла шквал критики у бік вітчизняного МЗС. А соцмережі масово рясніли осудливими постами.

"Це голосування може означати лише одне, що Україна принципово займає позицію відносно питання про нерозповсюдження ядерної зброї. І це тягнеться в часи, коли ми відмовилися від своєї ядерної зброї і стали учасниками Договору про її нерозповсюдження, підписавши його як неядерна держава. Це є позиція, яку Україна має постійно безвідносно того, чи це Ізраїль, чи це не Ізраїль. Така політична позиція. Відтак, питання тут не в тому, що (за резолюцію, — Авт.) проголосували росія і білорусь, і тут не треба підтягувати ці дві країни та робити з цього сенсацію. Сенсації тут немає. Якщо наша позиція по темі нерозповсюдження зміниться, тоді зміниться і голосування. Поки що воно є таким. Ми проти того, щоб в світі було більше ядерної зброї", — пояснює дипломат.

На його переконання, така послідовна тривала позиція є водночас абсолютно "нормальною і правильною". У той же час, якщо Україна задумалась би, щоб розглядати колись якісь інші варіанти щодо ядерного озброєння, "тоді можливо й позиція зміниться" в ООН.

Коментуючи публічне звернення головного рабину України Моше Реувена Азмана до українського МЗС з критикою "антиізраїльського голосування" в ООН, Володимир Огризко порадив духовному лідеру зосередитися на духовній діяльності "і не занурюватися в політику".

"Бо це дуже погано, коли релігійні діячі раптом починають займатися не тим, чим повинні займатися. Відносно ж двосторонніх відносин (українсько-ізраїльських, — Авт.), то тут Ізраїлю треба подумати, чому він після 8 місяців війни так досі і нічого не зробив для того, щоб підтримати Україну. Тому, можливо, ця резолюція його трохи спонукає до перегляду позиції в бік України. Бо тоді ми можливо в інших ситуаціях ставились би до тих питань, які важливі для Ізраїля, по-іншому. Тобто все взаємно", — зазначає Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше експерт-міжнародник Олег Білоколос у коментарі "Телеграфу" висловлював думку, що процес передачі Ізраїлем озброєння Україні слід розглядати у контексті внутрішньополітичних процесів та дискусій у цій близькосхідній країні. І що ситуація може кардинально змінитись швидко на користь Києва, і без будь-яких публічних заяв ізраїльських чиновників.

Також "Телеграф" писав, чому в Ізраїлі може бути ядерна зброя та з яких причин офіційний Єрусалим десятиліттями тримає свої військові можливості під грифом секретності. У тому числі в питаннях щодо надання чи ненадання зброї для України.