Украина получит от Израиля долгожданное оружие — Axios

Израильские политики пересмотрели свои взгляды на российско-украинскую войну

Февральский визит делегации Израиля в Киев продолжает приносить свои плоды. В частности, и по военному сотрудничеству двух стран – в Израиле согласились одобрить лицензии для экспорта своих систем борьбы с БПЛА. Это откроет возможности продажи такого вооружения украинскому правительству.

Подробнее об этом сообщает Axios. Как рассказали собеседники издания, согласование лицензий произошло еще в феврале. Занимались этим вопросом глава МИД Эли Коэн и министр обороны Йоав Галлант.

Возможность поставлять Украине оружие получили пока только две израильские компании — Elbit и Rafael. Это первый прецедент, когда Израиль открыто помогает ВСУ вооружением. Не исключено, что таким образом наши союзники хотят проверить действенность своих разработок против иранских дронов. Напомним, что такие "птички" часто используются врагом, особенно во время массированных атак.

Украинскую сторону об одобрении лицензий также проинформировали в феврале, во время того же визита израильской делегации. Однако данных о подписании соглашения между странами пока нет.

Системы, которые может приобрести Киев, базируются на средствах электронной борьбы, которые помогают определять, блокировать и в конце концов сбивать дроны. Радиус действия такого вооружения – около 40 километров. Журналисты Axios отмечают, что подобное оружие украинцы могли бы разместить вблизи объектов энергетической и критической инфраструктуры, чтобы обеспечить лучшую работу средств ПВО.

В Израиле убеждены, что подобные изменения в политике отношения к российско-украинской войне не значительны. Одобренные лицензии касаются оружия оборонительного характера, так что в атаках на российских военных страну не смогут обвинить.

Отметим, что это не единственная обещанная помощь Израилю. Также Киев может получить систему раннего оповещения о воздушной опасности, которая поможет лучше отрегулировать систему противовоздушной обороны.