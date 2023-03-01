Израиль предоставляет Украине системы оповещения: посол объяснил, чем они важны

Процесс адаптации израильской системы займет некоторое время, однако она будет верным помощником ВСУ

После визита израильской делегации в Киев в феврале Украина официально получила подтверждение получения военной помощи от официального Иерусалима. Среди обещанных высокотехнологичных презентов и система раннего оповещения о подлете вражеских снарядов и беспилотников. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорит, что именно такой системой пользуются сами израильтяне, отслеживая траекторию полета ракет и успевая их уничтожать более эффективно.

Подробнее об этом виде помощи дипломат рассказал в интервью BBC Украина. По словам Бродского, конкретных сроков передачи и полноценного начала работы системы оповещения он не может называть, потому что необходима адаптация. Однако он убежден, что наличие такой технической особенности поможет спасти не одну жизнь.

"В чем смысл этих систем? В том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, как это часто делается, когда откуда-то вылетают ракеты, и мы не знаем, куда она летит", — объяснил посол.

Также он говорит, что подобная система должна повысить ответственность людей по поведению во время воздушной тревоги. В частности, если сигнал будет сообщать о ракете на конкретный район города, необходимость сохранить свою жизнь, переместившись в укрытие, значительно повысится.

В целом, адаптация израильских систем к украинским реалиям может занять несколько месяцев. Более быстрым срокам мешает технологическая сложность разработки.

Также следует добавить, что такая система будет служить и прекрасной помощью для средств ПВО страны, ведь военные будут понимать, где может появиться угрожающий снаряд.

"Не знаю, как это будет работать в Украине, нам нужно посмотреть, но в Израиле уже через несколько секунд после взлета ракеты мы представляем, куда эта ракета направляется, в какой город, даже в какой район этого города, там включается сирена воздушной тревоги, и очевидно, что средства ПВО могут более эффективно справиться с этой угрозой", — пояснил Михаэль Бродский.

Следует добавить, что Израиль также передает Украине и отдельные системы противоракетной обороны, которые очень важны в условиях регулярных обстрелов мирных городов. В частности, речь идет о системе "Праща Давида", которая весьма эффективна среди подобного вида оружия.