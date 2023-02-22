Новый уровень защиты от ракет. Что известно об израильской системе ПРО "Праща Давида" (видео)

Ракета-перехватчик для "Пращи" стоит 1 млн долларов

Украина получит от Израиля важнейшее оружие – передовую систему противоракетной обороны David Sling ("Праща Давида"), совместную разработку израильской компании Rafael и американской Raytheon. "Телеграф" собрал для вас все, что известно о системе с таким многообещающим названием.

Это система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля. "Праща Давида" способна перехватывать различные цели – и тяжелые неуправляемые ракеты с дальностью пуска в среднем до 200 км, и ракеты малой дальности, и крылатые ракеты, и самолеты с вертолетами. Комплекс работает при любой погоде, а его ракеты-перехватчики могут изменять курс даже после пуска, в процессе полета.

"Праща Давида" стала промежуточным звеном между легендарной системой ПРО ближнего радиуса действия "Железный купол", которая в 2011—2014 годах сбила порядка 1,2 тыс ракет "Кассам" и БМ-21 "Град", и системой защиты от баллистических ракет "Хец", принятой на вооружение в 2000 году. Вместе они составляют три уровня противовоздушной обороны страны.

В апреле 2017 года батарея ПРО "Праща Давида" была официально поставлена на боевое дежурство на базе в Хацоре, но впоследствии еще модернизировалась – были созданы новые пусковые установки и ракеты-перехватчики. А в июле 2018 года систему впервые задействовали в боевой обстановке для перехвата двух ракет "Точка-У", запущенных сирийскими войсками.

"Если "Железный Купол" представляет точечную защиту для города средней величины, то "Праща Давида" представляет совершенно иной уровень защиты – на очень больших высотах, на очень большой дальности. Речь идет о совершенно ином уровне защиты", – так представитель Rafael Йосси Горовиц объяснил отличия "Пращи Давида" от "Железного Купола".

Кстати, такую же систему планирует закупать министерство обороны Финляндии. Причем вопрос об необходимости модернизации ПВО финские власти поставили буквально через неделю после вторжения рф в Украину.

Забавный факт: рабочее название системы было "Волшебная палочка".

Как это работает в Израиле

В Израиле штаб, координирующий работу системы, находится на одной из баз ВВС на юге страны (в частности, там размещены центр управления перехватами, где происходит оценка ситуации и отдается команда на пуск ракет, отдел кадров, тыловое обеспечение и логистика), а радиолокационные станции и сами пусковые установки разбросаны по всей территории Израиля. Причем их месторасположение не привязано к какому-либо городу или объекту, места дислокации батарей выбирается лишь с точки зрения наилучшего положения на местности – как правило, на возвышенностях и без электронных помех. Как и прочие системы ПРО, "Праща Давида" находится в боеготовности круглые сутки, семь дней в неделю.

Батарея ПРО "Праща Давида" готова к перехвату

Из чего состоит "Праща Давида":

Система управления и контроля.

Многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084. В режиме наблюдения обрабатывает до 1,1 тыс целей на расстоянии до 474 км. Стационарный радар охватывает сектор 120° по азимуту.

радар охватывает сектор 120° по азимуту. Пусковое устройство с 12 ракетами Stunner.

Сама ракета Stunner двухступенчатая и трехимпульсная, имеет двойную систему наведения. Боеголовки и взрывателя нет, для поражения цели необходимо прямое попадание. Цена одной ракеты-перехватчика составляет порядка 1 млн долл.

Командуют батареей офицеры в майорском звании.

Напомним, что россия провалила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", пока Байден был в Киеве.