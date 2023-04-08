В'їхав у натовп і почав стрілянину: в Ізраїлі стався черговий теракт, є жертви (фото і відео)

Терористом виявився… теж громадянин Ізраїлю

В Ізраїлі продовжується серйозне загострення, пов'язане із військовою небезпекою для країни. Цієї ночі обійшлося без ворожих ракетних ударів, але біда прийшла з іншого боку — в Тель-Авіві лунали звуки стрілянини, яку влаштував одинокий терорист. Чоловік намагався в'їхати у натовп людей на набережній, а коли йому це не вдалося, дістав вогнепальну зброю.

Деталі повідомляє видання Jerusalim Post. Усі люди, які потрапили під приціл терориста, виявилися туристами, котрі всього лише приїхали до Ізраїлю на відпочинок. На жаль, без загиблих не обійшлося — відпустка на Близькому Сході коштувала життя 36-річному італійцю Алессандро Паріні.

Також поранення отримали ще щонайменше семеро осіб — громадяни Італії та Великої Британії. Троє із них знаходяться у стані середньої тяжкості, наразі ними опікуються медики лікарні Іхілов. Ще четверо мають легкі поранення, їм уже надана вся необхідна допомога.

Місце теракту оперативно очепили правоохоронці

"Я прибув на місце події і побачив перекинуту машину, а поруч з нею лежала 17-річна дівчина в повній свідомості, у якої в результаті наїзду автомобіля були забої голови, живота і кінцівок", — розповів один із поліцейських, який в числі перших прибув на місце трагедії.

Автівка терориста перекинулася на дах

Відомо, що чоловік намагався в'їхати у натовп, однак через певні перешкоди його автівка перекинулася на дах. Водію вдалося вижити і він почав стріляти. Терориста вдалося знешкодити — його застрелили правоохоронці при спробі втечі. Пізніша ідентифікація підтвердила, що чоловік був громадянином Ізраїлю, зареєстрованим у Кафр-Касемі.

Тель-Авів на карті Ізраїлю

Після нападу прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав провести мобілізацію прикордонної поліції, а також резервістів ЦАХАЛ — щоб мати можливість відповісти на подібні атаки. Відреагували на теракт також бойовики ХАМАС: вони заявили, що ця подія свідчить про "здатність руху опору вдарити по Ізраїлю будь-де". Також вони пов'язали стрілянину із нещодавніми подіями в мечеті Аль-Акса.

Останні кілька днів у Ізраїлі досить напружені — 6 квітня Ліван випустив по сусідній країні понад 100 ракет. Більшість із них перехопив "Залізний купол", але без руйнувань не обійшлося.

"Телеграф" детально дослідив першопричини та розповів про нинішню ситуацію на Близькому Сході в окремому матеріалі.