Збирають гроші на снаряди та закликають приєднатися: YouTube викрили у підтримці ПВК "Вагнер"

На платформі знайшли цілий плейлист найманців

Популярний відеохостинг YouTube дозволяє розміщувати у себе рекламні відеоролики ПВК "Вагнера", яка знаходиться у списку санкцій багатьох країн світу.

Як інформує Times, на платформі та в інших соцмережах можна знайти десятки відеороликів, у яких прославляють ПВК "Вагнера", навіть попри те, що її звинувачують у воєнних злочинах в Україні та низці інших країн.

Зазначається, що за допомогою цих відео здійснюється збір грошей на потреби найманців та на снаряди, якими вони вбиватимуть українців.

Журналісти знайшли цілий плейлист "Вагнера" на YouTube, в основному — реп-пісень, десятки пропагандистських роликів, у тому числі заклики, що містять, приєднуватися до угруповання. У матеріалі також говориться, що після завершення плейлиста алгоритм перенаправляє на більш жорсткі ролики "вагнерівців", у яких містяться заклики приєднатися до угруповання.

Представники YouTube, своєю чергою, заявляють, що публікацію таких відео на платформі заборонено.

"Контент, призначений для вихваляння, просування або допомоги насильницьким екстремістським чи злочинним організаціям, заборонено на YouTube", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в компанії зазначили, що Google як компанія-власник платформи зобов’язалася виконувати санкційне законодавство США.

Як повідомлялося раніше, ПВК "Вагнера" знаходиться в списку санкцій ЄС, а також Японії. У США найманців визнали міжнародним злочинним угрупованням, а у Литві вони були включені до переліку терористичних організацій.