Собирают деньги на снаряды и призывают присоединиться: YouTube уличили в поддержке ЧВК "Вагнер"

На платформе нашли целый плейлист наемников

Популярный видеохостинг YouTube позволяет размещать у себя рекламные видеоролики ЧВК "Вагнера", которая находится в санкционных списках многих стран мира.

Как информирует Times, на платформе и в других соцсетях можно найти десятки видеороликов, в которых прославляют ЧВК "Вагнера", даже несмотря на то, что ее обвиняют в военных преступлениях в Украине и ряде других стран.

Отмечается, что с помощью этих видео осуществляется сбор денег на нужды наемников и на снаряды, которыми они будут убивать украинцев.

Журналисты нашли целый плейлист "Вагнера" на YouTube, в основном — рэп-песен, десятки пропагандистских роликов, в том числе содержащих призывы присоединяться к группировке. В материале также говорится, что после завершения плейлиста алгоритм перенаправляет на более жесткие ролики "вагнеровцев", в которых содержатся призывы присоединиться к группировке.

Представители YouTube в свою очередь заявляют, что публикация таких видео на платформе запрещена.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что Google, как компания-владелец платформы, обязалась выполнять санкционное законодательство США.

Как сообщалось ранее, ЧВК "Вагнера" находится в санкционном списке ЕС, а также Японии. В США наемников признали международной преступной группировкой, а в Литве они были включены в перечень террористических организаций.