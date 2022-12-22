Дав чіткий сигнал: Байден ударив по ПВК "Вагнер" за звірства в Україні

Глава Білого дому запровадив нові жорсткі експортні обмеження проти компанії найманців

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила нові обмеження на експорт технологій для ПВК "Вагнер", яка бере активну участь у вторгненні в Україну, щоб ще більше перекрити поставки підряднику.

Про це повідомляє інформагентство Reuters. Воно нагадало, що група Вагнера була додана у торговий чорний список США 2017 року після того, як росія анексувала український Крим.

Тепер ПВК тепер буде позначена як "військовий кінцевий користувач" і зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, зроблених у будь-якій точці світу із допомогою американського обладнання.

"Група Вагнера є однією з найвідоміших найманських організацій у світі і активно чинить звірства та порушує права людини по всій Україні", — сказав заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес. — Сьогодні ми посилаємо чіткий сигнал недержавним суб’єктам, які прагнуть перехопити естафету жорстокості від військових путіна, що Міністерство торгівлі без вагань діятиме проти них».

Як пише Reuters, цей крок є демонстрацією підтримки президента України Володимира Зеленського, який відвідав Білий дім у середу, 21 грудня, і отримав нові запевнення в підтримці США на тлі наступу Росії на Україну.

Нагадаємо, що ФБР оголосило у розшук Євгена Пригожина і обіцяє за господаря ПВК "Вагнер" велику нагороду.