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Дав чіткий сигнал: Байден ударив по ПВК "Вагнер" за звірства в Україні

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Джо Байден ввів нові санкції проти ПВК "Вагнер" Новина оновлена 22 грудня 2022, 17:38
Джо Байден ввів нові санкції проти ПВК "Вагнер"

Глава Білого дому запровадив нові жорсткі експортні обмеження проти компанії найманців

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила нові обмеження на експорт технологій для ПВК "Вагнер", яка бере активну участь у вторгненні в Україну, щоб ще більше перекрити поставки підряднику.

Про це повідомляє інформагентство Reuters. Воно нагадало, що група Вагнера була додана у торговий чорний список США 2017 року після того, як росія анексувала український Крим.

Тепер ПВК тепер буде позначена як "військовий кінцевий користувач" і зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, зроблених у будь-якій точці світу із допомогою американського обладнання.

"Група Вагнера є однією з найвідоміших найманських організацій у світі і активно чинить звірства та порушує права людини по всій Україні", — сказав заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес. — Сьогодні ми посилаємо чіткий сигнал недержавним суб’єктам, які прагнуть перехопити естафету жорстокості від військових путіна, що Міністерство торгівлі без вагань діятиме проти них».

Як пише Reuters, цей крок є демонстрацією підтримки президента України Володимира Зеленського, який відвідав Білий дім у середу, 21 грудня, і отримав нові запевнення в підтримці США на тлі наступу Росії на Україну.

Нагадаємо, що ФБР оголосило у розшук Євгена Пригожина і обіцяє за господаря ПВК "Вагнер" велику нагороду.

Теги:
#Технології #Санкції #Джо Байден #ПВК Вагнера