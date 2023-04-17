"Вагнерівці" зізналися у вбивстві українських дітей: Єрмак розповів, якою буде відповідь

Весь світ має бачити справжнє "обличчя" росії

В Офісі президента відреагували на відео із зізнаннями ув’язнених із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Усі факти злочинів будуть розкриті й кожного російського окупанта, який їх чинив, буде знайдено.

Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Telegram-каналі написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак, назвавши росію нацією нелюдів та вбивць, а також біологічним сміттям цього світу.

"Зараз йдеться про військових злочинців із ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки таких злочинів?", — зауважив він.

Також Єрмак наголосив, що одного визнання у злочинах мало, адже за ці дії має бути жорстоке та справедливе покарання. І воно, як твердить голова ОП, обов’язково буде.

"Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих – поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко", — підсумував Андрій Єрмак.

Зазначимо, що найманці ПВК "Вагнера" в інтерв’ю проекту Gulagu.net публічно зізналися у вбивстві українських дітей та підлітків та в деталях розповіли, як це робили. Один з окупантів згадав, як убив дитину, якій було 5 або 6 років пострілом у голову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, чому росіяни злили в мережу відео зі стратою українського військовополоненого саме зараз і скільки Україна має ще таких роликів.