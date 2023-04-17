"Вагнеровцы" признались в убийстве украинских детей: Ермак рассказал, каким будет ответ

Весь мир должен видеть настоящее "лицо" россии

В Офисе президента отреагировали на видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Все факты преступлений будут раскрыты и каждый российский оккупант, совершавший их, будет найден.

Об этом сегодня, 17 апреля, в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, назвав россию нацией извергов и убийц, а также биологическим мусором этого мира.

"Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько таких преступлений?", — отметил он.

Также Ермак подчеркнул, что одного признания в преступлениях мало, ведь за эти действия должно быть жестокое и справедливое наказание. И оно, как утверждает глава ОП, обязательно будет.

"Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо россии, не бояться, а жестоко бить", — подытожил Андрей Ермак.

Отметим, что наемники ЧВК "Вагнера" в интервью проекту Gulagu.net публично признались в убийстве украинских детей и подростков и в деталях рассказали, как это делали. Один из оккупантов вспомнил, как убил ребенка, которому было 5 или 6 лет выстрелом в голову.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, почему россияне слили в сеть видео с казнью украинского военнопленного именно сейчас и сколько у Украины есть еще таких роликов.